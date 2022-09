Cristina Kirchner: Saiba quem é o brasileiro que tentou matar a vice-presidente da Argentina

O brasileiro Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos, preso na noite de quinta-feira (1) em Buenos Aires após tentar assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, tem registro para trabalhar no país como motorista de aplicativo. Ele já tinha antecedentes criminais por ter sido abordado carregando uma faca de 35 centímetros, no ano passado. Nas redes sociais, ele se apresentava como “Salim” e dizia ser um crítico do atual governo argentino e da família Kirchner.

Este es Fernando André Sabag Montiel, alias “Salim”, la persona detenida por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Hace unas semanas salió en un móvil de Crónica. pic.twitter.com/68u7JOY8NU — Hernan Gerardo Soto (@hernangsoto) September 2, 2022

O atentado aconteceu quando a vice-presidente acenava para apoiadores na porta de sua casa, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Um vídeo gravado por apoiadores mostra quando Montiel se aproxima de Cristina com um revólver calibre 38, aponta a arma para sua cabeça e puxa o gatilho, mas a arma falha (veja abaixo).

O brasileiro, segundo testemunhas, fugiu correndo do local, mas foi perseguido por cinco pessoas, o que possibilitou que os agentes federais que fazem a segurança da vice-presidente o prendessem. A arma usada na tentativa de homicídio foi encontrada no chão. Ela estava carregada com cinco balas.

De acordo com informações do jornal “O Globo”, Montiel nasceu em São Paulo e vive na Argentina desde a década de 1990. Os pais dele são uma argentina e o chileno Fernando Ernesto Montiel Araya, que foi alvo de um inquérito da Polícia Federal para expulsão do Brasil em 2020.

Conforme o jornal “La Nación”, em 17 de março do ano passado, o brasileiro foi detido por porte de arma nas proximidades de onde mora, no bairro de La Paternal, na capital argentina. Na ocasião, ele foi abordado por estar em um carro sem placas e disse que o motivo era um acidente de trânsito que tinha danificado as mesmas. Quando foi descer do veículo para falar com os policiais, deixou cair uma faca de 35 centímetros, que alegou ser usada para defesa pessoal.

Montiel tinha perfis no Facebook e Instagram, mas ambos foram deletados após o atentado contra a vice-presidente. Antes disso, ele se apresentava como “Salim” e costumava fazer críticas ao governo argentino.

Ele também exibia suas tatuagens algumas associadas à simbologia nórdica. Uma, no cotovelo do braço direito, reproduzia um sol negro, em referência à iconografia usada pela SS, a polícia do Partido Nazista de Adolf Hitler.

Ainda não se sabe qual foi a motivação para a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner. Acusada de chefiar um esquema de associação ilícita e fraude do estado no período em que presidiu o país, ela enfrenta um pedido de 12 anos de prisão feito pelo Ministério Público do país.

Feriado nacional

Na madrugada desta sexta-feira (2), o presidente da Argentina, Alberto Fernández, convocou um discurso na TV e decretou um feriado nacional. Ele repudiou o ataque contra a vice-presidente e convocou os argentinos a lutarem contra “qualquer forma de violência” no país.

“Este ataque merece o mais forte repúdio de todos os setores políticos, de todos os homens e mulheres que compõem a república. Esses fatos afetam nossa democracia”, afirmou Fernández, que destacou que esse foi “o fato mais grave que aconteceu desde a recuperação da democracia e um evento de extrema gravidade institucional e humana.”

“Somos obrigados a recuperar a convivência democrática que foi quebrada pelo discurso de ódio que se espalhou de diferentes espaços políticos, judiciais e midiáticos. Podemos ter divergências profundas, mas em uma sociedade democrática, discursos que promovem o ódio não podem acontecer, porque geram violência e não há possibilidade de que a violência coexista com a democracia”, disse o presidente.

“Que o choque, horror e repúdio que este evento gera em nós se torne um compromisso permanente para erradicar o ódio e a violência da vida em democracia”, continuou ele, que explicou que o feriado nacional é um ato de solidariedade à Cristina e para que “o povo possa se expressar em defesa da vida, da democracia e da solidariedade.”

Repercussão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade a vice-presidente da Argentina. “Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa”, postou na rede social.

Além dele, políticos brasileiros como Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Guilerme Boulos também fizeram postagens lamentando o caso.

Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa. — Lula 13 (@LulaOficial) September 2, 2022

O atentado frustrado a Cristina Kirchner por pouco não transforma em chuva de sangue a nuvem de ódio que se espalha pelo nosso continente. Nossa solidariedade a esta mulher guerreira que com certeza não se intimidará. — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 2, 2022

Imagens estarrecedoras do ataque criminoso que sofreu @CFKArgentina. O discurso de ódio incentivado por lideranças antidemocráticas desencadeiam ataques reais. Todos, a despeito de alinhamentos políticos e ideológicos, devem combater essa prática. Minha solidariedade à Cristina! — Marina Silva 1️⃣8️⃣1️⃣8️⃣ (@MarinaSilva) September 2, 2022

FASCISMO! Um homem armado tentou disparar contra Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina. Minha solidariedade a Cristina, e que o responsável por essa tentativa bárbara de violência política seja rigorosamente punido. — Boulos 5️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ (@GuilhermeBoulos) September 2, 2022

Quero expressar minha solidariedade à vice-presidente da Argentina, @CFKArgentina, que passou por um momento de horror. Deus repousou Sua mão sobre ela e impediu que o pior ocorresse. Respeito aos diferentes é fundamental para vivermos em sociedade. Não há caminho fora da paz. — Geraldo Alckmin 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) September 2, 2022

