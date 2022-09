Licenciamento 2022: começa hoje prazo para carros com placa 5 e 6 quitarem débito

Começa nesta quinta-feira (dia 1) o prazo para proprietários de carros com placas de São Paulo finais 5 e 6 quitarem a taxa do licenciamento anual obrigatório de 2022.

O valor do licenciamento para todos os veículos usados no Estado de São Paulo é o mesmo, R$ 144,86, independente do mês de vencimento, e não há desconto para pagamento antecipado.

Pagar o licenciamento é bastante simples, basta ir a um caixa eletrônico dos bancos, casas lotéricas ou mesmo pelo Internet Banking e digitar o número do Renavam do veículo e o sistema trará a opção de pagamento.

Para licenciar o veículo, é necessário que ele não esteja com nenhuma pendência, como multas ou IPVA em atraso. Nestes casos, será necessário antes quitar os atrasados para que o Detran.SP libere o pagamento do licenciamento.

e-CRLV

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) não é mais enviado à residência do proprietário que efetuar o licenciamento. Desde 2020 ele é digital.

Após efetuar o pagamento no banco, o download e impressão do documento estarão disponíveis nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.

INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA

O condutor que for flagrado dirigindo um carro sem licenciamento comete uma infração considerada gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pode ter seu automóvel guinchado para o pátio do Detran.SP, receber multa de 293,47 e ainda levar sete pontos na CNH.

DPVAT

Assim como ocorreu no ano anterior, neste ano não houve cobrança do DPVAT, conhecido como seguro obrigatório.

Veja o calendário do licenciamento para 2022

Placas com finais 5 e 6: até 30 de setembro

Placas com finais 7 e 8: até 31 de outubro

Placas com final 9: até 30 de novembro

Placas com final 0: até 30 de dezembro