Eleições 2022: Google lança página que mostra quais candidatos são mais buscados na web

Página do Google mostra quais as tendências de buscas pelos candidatos nos últimos sete dias (Reprodução/Google)

O Google disponibiliza uma série de ferramentas para auxiliar os brasileiros a escolher seus candidatos nas eleições deste ano. Entre elas está uma página que mostra as tendências de buscas feitas nos últimos sete dias, que mostram os candidatos à Presidência da República, além de governadores, senadores e deputados, com mais engajamento e as regiões do país em que eles são mais procurados.

A Central Google Trends-Eleições 2022 também reúne dados em tempo real sobre a disputa, pesquisas eleitorais, campanhas, propostas. ]

A companhia ressaltou que os dados apenas mostram as tendências de busca na plataforma, que são atualizadas em tempo real, mas que não indicam qualquer intenção de voto real.

Na página, os internautas podem clicar no ícone que representa cada candidato à Presidência da República, por exemplo, e a central direcionará para uma página dedicada especificamente ao político em questão.

A central também mostra a variação de interesse de cada um desde o início da série histórica do Google, em 2004, além do nível de interesse de acordo com cada estado brasileiro, assim como as principais perguntas que as pessoas fazem sobre esses candidatos e os principais termos relacionados.

Todos os dados podem ser baixados no computador ou dispositivos móveis.

‘Como votar’

Na quarta-feira (31) o Google também anunciou o lançamento de uma série de medidas para aprimorar o mecanismo de busca e oferecer mais transparência para os usuários durante as eleições. Entre elas está uma ferramenta chamada de “Como Votar”, um recurso criado em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para esclarecer as dúvidas mais comuns dos brasileiros na hora da votação.

Ferramenta 'Como Votar' do Google esclarece dúvidas mais comuns dos brasileiros na hora da votação (Reprodução/Google)

De acordo com a plataforma de buscas, o “Como Votar” será uma central que vai reunir informações confiáveis e onde os eleitores poderão aprender a usar a urna eletrônica, saber qual o dia e horário das eleições, quais os documentos que podem ser usados, entre outros esclarecimentos.

A ferramenta também disponibiliza uma área de perguntas e respostas sobre os temas mais comuns, mas que ainda são procurados pelos eleitores. A página também vai indicar os sites seguros onde poderão baixar o aplicativo e-Título.