De novo! Ninguém bota as mãos no prêmio da Mega-Sena

As chances de alguém ficar milionário com o prêmio da Mega-Sena foram adiadas para o próximo sábado (3), já que ninguém acertou as seis dezenas no sorteio desta quarta-feira. O valor também mudou. A loteria acumulada agora está em R$ 50 milhões.

Noventa e sete pessoas chegaram bem perto de abocanhar o prêmio, que estava estipulado em R$ 42 milhões. Eles acertaram 5 das seis dezenas e ganharam prêmios individuais de R$ 38.822,29.

Na faixa anterior, de quatro acertos, 6.861 apostas levaram da loteria R$ 784,09.

Os números sorteados nesta quarta-feira para a Mega-Sena foram:

03, 12, 19, 41, 45, 54

SORTEIO DE SÁBADO

Para participar do sorteio do próximo sábado da Mega-Sena milionária, o apostador deve fazer sua aposta até 19h do dia do sorteio pelo aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas credenciadas em todo o país.

A aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 4,50. A loteria permite que o apostador marque até 15 números em um mesmo volante, aumentando assim as chances de ganhar o prêmio, mas o preço da aposta sobe substancialmente.

Todas as loterias da Caixa são sorteadas a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina também acumulou

A Quina também não teve ganhadores no sorteio desta quarta-feira e o prêmio acumulou para R$ 3,4 milhões para o sorteio de hoje (quinta-feira).

Os números sorteados para a Quina foram:

Lotofácil da Independência vai pagar R$ 180 milhões

No próximo dia 10, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Lotofácil da Independência, cujo prêmio promete ser um dos maiores da loteria neste ano. O apostador que acertar os 15 números do sorteio pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 180 milhões.

Ao contrário dos sorteios regulares, a Lotofácil da Independência não acumula. Se nenhum apostador fizer 15 pontos, o prêmio será pago aos apostadores que acertarem 14 números, e assim por diante até que haja um ganhador.

A aposta no sorteio especial da Lotofácil custa o mesmo que os sorteios regulares, R$ 2,50, e deve ser feito até 19h do dia do sorteio.