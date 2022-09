Argentina investiga mortes por pneumonia de origem desconhecida

Na última quarta-feira, duas pessoas morreram na Argentina de uma pneumonia que os médicos diagnosticaram como “de origem desconhecida”. Esses casos somam-se a outros quatro casos de pneumonia bilateral (que afeta os dois pulmões) registrados na província de Tucumán, no norte do país, segundo notícia do Publimetro Chile.

Especialistas do Instituto Malbrán investigam as causas da doença, já que covid-19, gripe ou influenza já foram descartadas.

“O que esses pacientes têm em comum é o quadro respiratório grave com pneumonia bilateral e comprometimento em imagens muito semelhantes à covid, mas isso está descartado”, confirmou o ministro da Saúde da província de Tucumán, Luis Medina Ruiz.

De acordo com o relatório das autoridades sanitárias da província, os seis casos registrados correspondem a cinco profissionais de saúde e um paciente de UTI de um hospital privado na cidade de San Miguel. Por enquanto, dois pacientes morreram, três continuam internado e uma está em isolamento.

Por enquanto, os agentes virais mais conhecidos por causar a pneumonia foram descartados e os agentes de saúde buscam respostas antes que mais casos sejam confirmados. “Entre as possíveis causas estão, claro, agentes infecciosos e outras tóxicas ou ambientais, por isso estamos analisando a água, descargas de ar condicionado, ou seja, outras situações que geram episódios semelhantes”, disse.

O QUE É PNEUMONIA BILATERAL?

A pneumonia bilateral é considerada mais grave do que a pneumonia comum, pois provoca uma inflamação dos alvéolos pulmonares que podem acarretar o enchimento do pulmão por líquido ou pus, provocando a diminuição da capacidade respiratório e do oxigênio que circula no corpo e no cérebro.

Pode ser causada por bactéria, vírus ou fungos e é mais comum em bebês ou pessoas em idade avançada com baixa imunidade ou doenças autoimunes.