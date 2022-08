Violência na escola: estudantes tentam acertar professor com rojão

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra a tentativa de estudantes de atingirem um professor com rojões dentro da escola.

A tentativa de agressão ocorreu na noite de segunda-feira passada, na escola estadual Mariano de Oliveira, em Pirituba, zona norte de São Paulo.

Nas imagens, é possível ver um dos estudantes acendendo um rojão e apontando para o professor, que anda pelo corredor da escola com outros alunos. Ao ouvir o estrondo, o professor tenta se defender e sai correndo para proteger-se. Ao todo eles lançaram dois rojões e, além do professor, atingiram uma lâmpada do corredor da escola.

Os alunos agressores têm 18 e 19 anos e fugiu do local após o ataque. Segundo a Polícia Militar, que foi acionada após o incidente, os estudantes disseram que atacaram o professor porque tinham sido suspensos por chegarem atrasados em sua aula. Eles chegaram a deixar a escola, mas voltaram depois com os fogos e pularam o muro para entrar e cometer a agressão.

A dupla de estudantes foi encontrada por uma viatura da PM horas depois próxima ao Mercado Municipal de Pirituba e levada à escola para reconhecimento.

Por essas e outras que mts professores estão desistindo do magistério.

E.E. Mariano de Oliveira- Pirituba SP/SP. pic.twitter.com/0Bw97Hwo5W — Cláudia Arezzo (@ArezzoClaudia) August 30, 2022

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o professor não sofreu ferimentos e um boletim de ocorrência foi registrado como ameaça, perturbação do trabalho ou do sossego alheios e perigo para a vida ou a saúde de terceiros no Distrito Policial de Pirituba.

LEIA TAMBÉM: Ladrão se arrepende e devolve carro roubado: “O crime pede perdão”

A Secretaria disse ainda que repudia qualquer ato de violência dentro ou fora da escola e que os alunos que aparecem no vídeo já foram identificados e que a Diretoria Regional de Ensino vai se reunir com a direção da escola e com o Conselho Escolar para definir a punição que será aplicada aos dois jovens.

Pode interessar também: