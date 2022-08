Saiba quem é o empresário que agrediu modelo dentro de academia de luxo, em São Paulo

O empresário Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, de 42 anos, que agrediu a modelo e empresária Helena Gomes, de 37, cresceu no Recife e leva o sobrenome de uma das famílias tradicionais de Pernambuco. Nas redes sociais ele costuma mostrar uma vida luxuosa, além de postar fotos com integrantes de forças policiais pernambucanas e destacar ser um fã de armas.

No seu perfil no Instagram, ele se descreve como criador e proprietário de uma empresa de investimentos com sede no Recife. Brennand também faz publicações sobre hipismo e diz ser integrante da Federação Paulista desse esporte. Ele ainda destaca ser faixa preta de jiu-jítsu.

Em vídeo recente, o empresário diz que tem casas em quatro países diferentes e que mora fora do Brasil há 27 anos. Ele só teria voltado ao país por causa da pandemia da covid-19.

Em outra postagem, ele mostrou um quarto cheio de armas e, na legenda, afirmou que “todo homem tem o guarda-roupa que merece” e elencou várias pistolas e fuzis. Também nas redes sociais, ele afirmou ser o maior colecionador de armas táticas da América Latina.

Empresário Thiago Brennand fez postagem nas redes sociais ostentando armário cheio de armas (Reprodução/Instagram)

Testemunhas que viram a agressão dele contra a modelo disseram que Brennand costuma ser conhecido por todos como sendo “influente e tem dinheiro”, por isso, acredita na impunidade. Além disso, Helena revelou que já tinha sido alertada por outras mulheres que frequentam a academia para tomar cuidado com o empresário, pois ele tinha fama de conquistador e “não aceitava o ‘não’ como resposta”.

A modelo relatou que chegou a procurar a gerência da academia para reclamar da postura do empresário enquanto ela treinava, mas foi informada de que ele seria uma pessoa “complicada” e estaria causando problemas semelhantes com outras mulheres.

A agressão

A modelo foi agredida dentro da academia no último dia 3 de agosto. Em entrevista ao “Universa”, do UOL, ela contou que frequentava a academia há três meses e que o empresário começou a puxar papo, dizendo que alguém falava mal dela, e logo a chamou para sair.

“Eu fui gentil, expliquei que havia terminado um relacionamento recentemente e que não estaria preparada para entrar em outro. A partir daí, ele começou a ser irônico e a provocar, de forma ofensiva”, lembra.

Modelo Helena Gomes foi agredida por empresário dentro de academia de luxo, em SP (Reprodução/Instagram/TV Globo)

Assim, na noite da agressão, enquanto Helena treinava, o empresário se aproximou dela. Imagens das câmeras mostraram o homem circulando pela sala de musculação e, minutos depois, uma discussão é iniciada.

“Ele estava alterado, rodeando muito. Falou para eu sair de lá. Eu falei ‘Eu não saio’, ele falou de novo ‘sai’, eu falei ‘não saio’, eu falei mais alto e ele falou que mulher não gritava com ele”, disse a modelo.

“Eu estava treinando agachamento numa área que não era passagem. Na hora, eu gritei de volta que não ia sair. Ele me xingou. Eu disse a ele que dinheiro nenhum do mundo ia fazer com que ele tocasse em mim.”

Nesse momento, o empresário bateu com as duas mãos contra o tórax da modelo. “Eu fui para cima também, ele falou: ‘Eu vou cuspir em você, porque você merece’. E cuspiu em mim”, disse Helena.

A modelo relatou, ainda, que um filho do empresário também estava no local e também passou a xingá-la, ameaçando quem se aproximasse dela para tentar ajudar.

“Uma academia cheia de homens musculosos, cheia de marmanjos. E nenhum deles tentou segurar o Thiago ou o impedir de me agredir. Todos tinham medo dele, porque ele fica dizendo que é de família de gente rica, influente e posta nas redes sociais que vive cercado de armas. Não é possível aceitarmos esse nível de covardia em nossa sociedade. O egoísmo está tornando todos insensíveis”, lamentou a modelo.

Depois da confusão, Helena acionou a Polícia Militar, mas diz que Brennand e o filho deixaram a academia antes da chegada dos agentes. Ela procurou a Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência e o caso passou a ser investigado.

Corpo de delito

Helena passou por um exame de corpo de delito, que apontou que ela sofreu lesões “leves”. Segundo o laudo, ela apresentava equimoses arroxeadas, descontínuas, em formato semicircular, sugestivas de estigmas ungueais no tórax.

O advogado da modelo, Márcio Cezar Janjacomo, disse que aguarda que o delegado responsável pelo inquérito encaminhe ao Ministério Público e à Justiça requisição de medidas protetivas contra o agressor.

No boletim de ocorrência, testemunhas confirmaram a agressão relatada pela vítima. Outras alunas do local, inclusive, tentaram defendê-la. Ao todo, outras oito se prontificaram a depor em favor da vítima. Entre elas está outra mulher, que também denunciou o empresário por injúria em maio passado.

O que dizem a defesa, polícia e a academia

O advogado do empresário, Paulo Cunha Bueno, negou as acusações feitas pelas vítimas e disse que “apenas pessoas maldosas acreditariam ao ver o perfil do Dr .Thiago que se trata de uma pessoa que se frustraria ao não ser correspondido em seus flertes. Tudo não passa de um ataque de feministas”, ressaltou.

Já a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que “os casos envolvendo Thiago Brennand estão sendo investigados pela décima quinta delegacia de polícia, que apura os crimes de lesão corporal e injúria.”

Em nota, a academia BodyTech e o Shopping Iguatemi afirmaram que prestam apoio à vítima e repudiam atos de violência.

LEIA TAMBÉM: