PRF ganha reforço na frota com Porsche avaliado em R$ 475 mil; entenda qual a situação do veículo

Um Porsche 718 Boxster, confiscado durante uma operação da Polícia Federal no fim de 2020, vai reforçar a frota da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo, avaliado em R$ 475 mil, recebeu plotagem, luzes intermitentes, sirenes e sistema de comunicação. No entanto, conforme a corporação, ele não fará parte do patrulhamento e será usado apenas em exposições e ações educativas.

O carro luxuoso foi apreendido durante a Operação Status, que investigou traficantes de drogas que agiam na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Na ocasião, foram apreendidos R$ 230 milhões em veículos, embarcações, aeronaves e imóveis, todos frutos de contravenção penal, segundo as investigações.

Entre os veículos estava o Porsche 718 Boxster, que desde então está sob júdice. Se o bem continuar confiscado, ele deverá ser ofertado em leilão e ter o valor revertido ao Estado. Enquanto a situação não é resolvida pela Justiça, ele passou a integrar a frota da PRF.

Porsche 718 Boxster, avaliado em R$ 475 mil, passou a integrar a frota da PRF (Divulgação/PRF)

O conversível de 300 cavalos de potência e é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos. Mesmo com tanto poder, o veículo não será usado em patrulhas e operações.

“A viatura Porsche não é utilizada em ações operacionais, sendo inclusive transportada por guincho para sua primeira exibição em Campo Grande [MS], que aconteceu no último fim de semana”, explicou ao site UOL o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Tércio Baggio.

Além desse veículo luxuoso, a PRF já conta com outros carros caros na sua frota, todos fruto de apreensões em operações policiais. Entre eles está um Chevrolet Camaro, um Dodge Challenger, uma Porsche Cayenne GTS, entre outros.

