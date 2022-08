Mulher trans é presa suspeita de matar amigo e assumir a identidade dele para roubar bens, em SP

A cantora e maquiadora Maryana Elisa Rimes Paulo, de 49 anos, que é uma mulher trans, foi presa em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, suspeita de matar o amigo Marcelo do Lago Limeira. De acordo com a Polícia Civil, ela assumiu a identidade da vítima após o crime e movimentou mais de R$ 1 milhão em bens deixados pelo homem.

O crime aconteceu em maio do ano passado, quando Marcelo foi visto entrando em casa pela última vez. A investigação apontou que ele e Maryana se conheceram em festas e logo engataram uma amizade. Assim como a cantora, o rapaz também se identificava como mulher e começou, então, o processo de transição de gênero.

Na época, Marcelo morava sozinho e passou por uma cirurgia plástica no rosto. Com a desculpa de cuidar do amigo, Maryana passou a ficar com ele na casa. Foi quando, segundo a polícia, ela o matou.

A investigação apontou que a cantora dava doses excessivas de remédios a Marcelo e, antes de matá-lo, já planejava como iria assumir a identidade dele e, assim, os bens. Para executar esse plano, ela teve a ajuda de outro amigo, Ronaldo Bertolini, que é acusado de a auxiliar a se desfazer do corpo da vítima em uma chácara em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo.

A polícia diz, ainda, que o corpo foi queimado e, em seguida, os acusados tentaram enterrar ossos. No fim desistiram e acabaram abandonando os restos mortais na Estrada Edgar Máximo Zambotto, que liga a Grande São Paulo ao município de Jundiaí.

Depois do crime, Maryana voltou para o ABC Paulista, onde enganou funcionários de um cartório e assumiu a identidade da vítima. Dessa forma, ela passou a receber o dinheiro de aluguéis de alguns imóveis de Marcelo, além de uma mesada que uma tia o dava todos os meses. Ela também vendeu o carro dele usando uma procuração falsa.

O delegado Cristiano Luiz Sacrini Ferreira, responsável pelo caso, disse em entrevista ao site G1 que o funcionário do cartório chegou a desconfiar da identidade de Maryana, mas ela alegou que os documentos eram diferentes em função de sua transição de gênero.

“O escrevente narra que uma pessoa do sexo feminino se apresentou no cartório com os documentos originais, todos do Marcelo. E quando questionado a respeito da divergência dos documentos masculinos e de uma pessoa feminina, a pessoa explicou que ela havia feito uma transição de gênero e não tinha mudado os documentos ainda. Mas que na verdade se tratava do próprio Marcelo”, contou Ferreira.

Como a farsa foi descoberta?

Porém, em abril deste ano, a mulher trans tentou movimentar a conta bancária de Marcelo e, para isso, apresentou uma procuração falsa ao banco. Como a gerente conhecia a vítima, percebeu que tinha algo errado e acionou a polícia. Foi quando toda a história passou a ser investigada.

O delegado disse que, além da subtração de bens da vítima, Maryana não gostou do fato de que o homem queria também se tornar uma mulher trans. “Ela se ressentia muito porque ela acredita que, após a cirurgia de transição de gênero, o Marcelo ficaria uma mulher mais atraente, mais bonita que ela própria”, relatou.

Assim, descoberta toda a farsa, Maryana acabou presa na última segunda-feira (29). Já Ronaldo Bertolini ainda é procurado pela polícia. Os dois devem responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato, falsidade ideológica e falsificação de documentos.

O que diz a defesa?

O advogado que defende Maryana disse à TV Globo que o inquérito ainda está na fase da investigação e que qualquer informação nesse momento pode atrapalhar o trabalho da polícia. Ele também afirmou que, após concluídos todos os atos legais, a defesa vai se manifestar de forma mais completa.

