Mega-Sena milionária: veja as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira

O apostador que tiver a sorte de acertar as seis dezenas mágicas sorteadas pela Caixa Econômica Federal vai levar para casa um dos maiores prêmios da Mega-Sena no ano. São nada menos do que R$ 42 milhões em verdinhas à disposição do grande ganhador.

Mas para por as mãos no dinheiro, é preciso acertar os seis números abaixo. Confira o resultado do concurso 2.515 da Mega-Sena.

03, 12, 19, 41, 45, 54

Quina de hoje para R$ 2,3 milhões

Ainda com prêmio acumulado, a Quina desta quarta-feira vai pagar R$ 2,3 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Veja os números sorteados para o concurso 5938 da Quina:

24, 46, 47, 64, 78

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

Nenhum apostador levou o prêmio principal da Quina no sorteio desta terça-feira, mas 23 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 14.375,69. Na faixa do terno (três acertos), 2.888 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 109,03.

Veja o resultado da Super Sete

O prêmio estimado para quem acertar as sete dezenas sorteadas nesta quarta-feira é de R$ 700 mil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

2, 5, 2, 4, 0, 0, 9