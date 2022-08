Ladrão se arrepende e devolve carro roubado: “O crime pede perdão”

Uma cena inédita chamou a atenção da polícia e dos moradores da cidade de Cariacica, no Espírito Santo, no último domingo. Tudo porque um ladrão arrependido resolveu devolver o produto do roubo, e ainda deixou um bilhete.

Tudo começou quando a dona de casa Rosyneide Almeida tinha acabado de chegar e estava guardando o carro na garagem, com seus dois filhos.

Dois bandidos armados chegaram, dominaram a dona de casa e pediram que ela retirasse as duas crianças que estavam no banco de trás, Isadora, de 10 anos, e Cauã, de 4. O carro possuía uma cadeirinha especial para o garoto, que tem sequelas de uma encefalite que sofreu quando tinha pouco mais de um ano, mas naquele dia, excepcionalmente, estava sentado no colo da irmã. Ela tirou as crianças do veículo e os bandidos fugiram sem ferir ninguém.

A família de Rosyneide começou uma campanha nas redes sociais para tentar encontrar o carro, já que a família precisava muito dele para levar a menino para tratamento médico e não podia comprar outro, mas tinha poucas esperanças de recuperá-lo.

Mas um dia uma amiga de Rosyneide viu o carro parado na rua e chamou a polícia. Ao verificar o carro, a polícia encontrou um bilhete dos assaltantes pedindo desculpas pelo roubo do carro.

O bilhete dizia:

“O crime pede perdão. Na hora da tenção (sic) não deu pra ver o problema da criança e o carro tá sendo devolvido”

Não bastasse a devolução do carro e o bilhete com o pedido de desculpas, Rosyneide ainda teve outra surpresa. “O tanque tá cheio”, dizia na parte de baixo do bilhete.

