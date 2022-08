Hoje tem Mega-Sena de R$ 42 milhões; já garantiu sua aposta?

Apostadores de plantão têm até 19h para fazer sua ‘fezinha’ nas casas lotéricas e garantir sua aposta para o sorteio do concurso 2.515 da Mega-Sena desta quarta-feira.

A loteria está com prêmio acumulado e quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas sorteadas pode levar para casa um prêmio milionário de R$ 42 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet, no aplicativo da Caixa e no canal eletrônico Loterias Online. Quem optar pela aposta simples vai pagar R$ 4,50. Quem quiser dar um empurrãozinho na sorte pode optar por preencher o volante com mais dezenas, no máximo 15 números por aposta, aumentando muito a probabilidade de ganhar, mas o preço da aposta também tem considerável aumento.

O sorteio da Mega-Sena ocorre a partir das 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Dia 10 de setembro tem Lotofácil da Independência

A Lotofácil da Independência corre no próximo dia 10 e promete pagar um dos maiores prêmios da loteria deste ano. São R$ 180 milhões para quem acertar as quinze dezenas que serão sorteadas pela Caixa.

Diferentemente das demais loterias regulares, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém fizer os 15 pontos, o prêmio será dado aos apostadores que acertarem 14 números, e assim por diante.

A aposta simples custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio.

O dinheiro do prêmio integral aplicado na poupança garantiria ao ganhador uma renda de R$ 1,3 milhão em juros no primeiro mês, acumulando durante os próximos meses para o resto de sua vida.