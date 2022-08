Responsável pelo fim da guerra fria, Mikhail Gorbachev morre aos 91 anos

Último líder da extinta União Soviética e responsável pelo fim da guerra fria, morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, o ex-presidente russo Mikhail Gorbachev, segundo as agências de notícias russas.

Segundo o hospital onde estava internado, o ex-presidente russo morreu “após uma doença grave e prolongada”.

Nascido em março de 1931 em Stravropol, na Rússia, Gorbachev era filho de uma família de imigrantes russo-ucranianos.

Eleito em 1985 secretário-geral do Politburo, o líder russo ficou famoso em todo o mundo ao iniciar, no ano seguinte, reformas na União Soviética que internacionalizou termos como Perestroika (reestruturação) e glasnost (abertura), criando maior abertura política e econômica ao estado soviético

Em 1989 promoveu as primeiras eleições desde 1917 e tomou posse em 1990, ano da queda do muro de Berlim. Ficou conhecido nos países ocidentais pelos seus esforços para acabar com a disputa entre os blocos capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e comunista, da URSS. Ainda em 1990 recebeu o prêmio Nobel da Paz por seu trabalho junto ao governo norte-americano para a assinatura de um tratado de não-proliferação nuclear.

Em 1991, a ala dura do Partido Comunista armou um golpe para derrubá-lo e Gorbachev foi mantido refém por três dias, Quando foi libertado, dissolveu todos os partidos do governo na União Soviética, acabando com o bloco comunista, e demitiu-se do cargo.

Foi sucedido por seu rival Boris Yeltsin, mas o golpe na URSS já havia sido dado e os países que compunham o bloco começaram o processo para se tornarem independentes, como a Ucrânia e Bielo-Rússia.

Gorbachev foi também um dos críticos mais contundentes do atual regime, presidido por Vladimir Putin. Em 1996, ele voltou a concorrer à presidência, mas seus resultados nas urnas ficaram muito aquém do esperado. Em um livro de memórias lançado em 2017, ele lamentou não ter conseguido levar a União Soviética a um “bom porto,”