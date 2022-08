Preso por atropelar e matar adolescente, modelo Bruno Krupp é indiciado pelo crime de estelionato

O modelo e influenciador digital Bruno Krupp, de 25 anos, preso por atropelar e matar o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de estelionato. De acordo com a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), ele é acusado de dar um golpe ao Hotel Nacional e seus clientes, causando um prejuízo de mais de R$ 420 mil. A delegada Patrícia da Costa Araújo de Alemany, responsável pela investigação, entrou com um novo pedido de prisão contra o rapaz.

De acordo com reportagem do jornal “O Globo”, após o indiciamento, o caso foi enviado ao Ministério Público e analisado pelo promotor Marcos Kac, da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da Zona Sul e Barra da Tijuca. Assim, ele denunciou o modelo pelo crime de estelionato.

O promotor não entendeu que seria necessário um pedido de prisão, mas a delegada explicou os motivos de solicitar a medida. “Pedi a prisão dele porque a fraude foi em torno de R$ 400 mil. Eles pegam cartões de créditos de terceiro, clonam e vendem as diárias dos hotéis com preços mais baratos. O cartão recusa e o hotel fica no prejuízo. Essa investigação começou há uns meses, após o Hotel Nacional comunicar a fraude à Deat”, disse.

A delegada explicou que, durante as investigações, ficou comprovado que o modelo oferecia diárias no hotel a preços menores do que no site do estabelecimento e que, para conseguir a hospedagem mais barata, os clientes deviam fazer o pagamento em uma conta em nome de outra pessoa. Assim, ele cometia as fraudes.

O promotor pediu, na denúncia, que o modelo ressarça as vítimas e o Hotel Nacional. O documento foi enviado ao juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aceitou os argumentos. O magistrado também analisava um pedido de relaxamento de prisão feito pela defesa de Krupp, que alega que ele ainda se recupera das lesões sofridas no atropelamento do adolescente e apresentou piora no quadro de saúde.

“Recebo a denúncia [por estelionato] e, quanto ao pedido de relaxamento da prisão, ante o oferecimento da denúncia, fica prejudicado. Destaco ainda que, conforme informado pela Seap, quanto ao estado de saúde, o acusado está ‘melhor que no início da internação’. Assim, nada indica risco de vida que justifique a revogação da prisão. Por todos esses motivos, indefiro os pleitos libertários e mantenho a prisão preventiva”, escreveu o juiz.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) também divulgou um comunicado informando que Krupp está bem e segue internado em uma Unidade de Pronto Atendimento penitenciária.

A defesa do modelo não foi encontrada pela reportagem para comentar o indiciamento e denúncia por estelionato.

O atropelamento

O atropelamento do adolescente João Gabriel ocorreu por volta das 23h do último dia 30 na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 3. Câmeras de segurança mostraram Krupp circulando em alta velocidade momentos antes do atropelamento (veja abaixo):

gente o bruno krupp tava andando MUITO rápido, o pessoal até se assusta com a velocidade. O menino não teve culpa nenhuma, a pista tava vazia e do nada a moto já tava em cima dele. Isso ser considerado homicídio culposo causa uma indignação terrível pic.twitter.com/1oHRPN0ZML — amora (@spfcleague) August 3, 2022

Nas imagens é possível ver que, assim que Krupp passa na motocicleta, populares que estavam no quiosque se assustaram com a alta velocidade. Ao fundo, João Gabriel e sua mãe estavam atravessando a rua. Em seguida, as pessoas que aparecem no vídeo se mostram assustadas.

O adolescente teve uma perna amputada na hora e foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A apuração sobre o atropelamento continua em andamento. Por enquanto, o modelo responde por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

Krupp foi parado em uma blitz da Lei Seca três dias antes do acidente. Nas redes sociais, ele ironizou a fiscalização, da qual, mesmo sem habilitação e se recusando a fazer o teste do bafômetro, acabou liberado.

João Gabriel Cardim Guimarães foi atropelado e morto pelo modelo (Reprodução/Redes sociais)

Denúncias de estupro

Além da investigação sobre o acidente, Bruno Krupp também foi denunciado por quatro mulheres por estupro. Duas das mulheres procuraram a delegacia para protocolar denúncias de abuso sexual contra o modelo no último dia 10. Antes disso, outros dois casos já eram investigados pela Polícia Civil.

Em entrevista ao jornal, uma das vítimas, de 27 anos, contou que foi abusada por Krupp na madrugada de 29 de julho de 2019, após os dois se conhecerem em uma boate. Ela disse que o modelo foi agressivo e a agrediu. " Ele subiu em cima de mim e me forçou. Como estava de saia, ele rasgou a minha calcinha e acabou acontecendo. A partir daí, foi horrível: ele foi extremamente agressivo, me bateu, pegou o celular diversas vezes para tentar me filmar. Eu só queria que acabasse logo”, contou.

Ela relatou que decidiu denunciar Krupp depois de ver outras mulheres relatando que também foram estupradas por ele. Nas redes sociais, mais de 40 mulheres comentaram em uma publicação e disseram que também foram vítimas do modelo.

A outra vítima que formalizou a denúncia na delegacia foi uma modelo, que disse que foi vítima de Krupp em setembro de 2016. Ela contou que o acompanhou até uma festa, mas que ele estava bêbado e a forçou a manter relações sexuais. “Eu falei várias vezes para ele parar e ele literalmente me forçou. Depois de muito relutar eu simplesmente cedi e foi horrível. Me senti um objeto”, relatou ela.

Procurado pela reportagem, o modelo Bruno Krupp negou os crimes e afirmou que, se ocorreram relações sexuais entre ele e outras mulheres, elas se deram de maneira consensual.

