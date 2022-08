“Não me deixe morrer na curva”: candidato usa morte de Ayrton Senna na eleição e é detonado nas redes

Em eleições vale tudo para tentar comover o eleitor para conseguir o tão cobiçado voto, pelo menos é o que pensa a maioria dos políticos. E nem figuras famosas e respeitadas pelo público brasileiro conseguem fugir dessa cobiça dos candidatos.

Em um dos caos que veio à tona nos últimos dias e já tomou conta das redes sociais no sul do país, o candidato Cláudio Cavalo, que concorre a uma vaga de deputado estadual no Rio Grande do Sul pelo MDB evoca a imagem da morte de ninguém menos do que o piloto tricampeão mundial de F-1, Ayrton Senna, morto em 1994 em um acidente na pista do GP de San Marino, em Ímola, na Itália.

“Não quero ser o Ayrton Senna da política, não me deixa morrer na curva”, disse em vídeo publicado em horário eleitoral. E para fechar o pacote, completa com um “é nozes”.

Claro que a brincadeira com um herói do povo não sairia barato e ele acabou sendo ‘detonado’ pelos fãs do corredor nas redes.

Que fala infeliz pic.twitter.com/xxmECSTgTG — Televisão no RS (@televisaonors) August 30, 2022

LEIA TAMBÉM: Preso por atropelar e matar adolescente, modelo Bruno Krupp é indiciado pelo crime de estelionato

“Um tal de Cláudio Cavalo largou essa na propaganda eleitoral: ‘Não quero ser o Ayrton Senna na política, não me deixe morrer na curva.’ Realmente, é um cavalo mesmo”, disse um internauta. “O cara mais sem noção do estado até agora” e “Gente, que falta de noção e o mínimo de respeito o “slogan” do tal candidato claudio cavalo” foram mais alguns dos comentários feitos nas redes por pessoas que defenestraram o mote de sua campanha.

Cláudio Cavalo é o nome político usado por Claudiomiro Piazza Rodrigues, comerciante da cidade Eldorado do Sul que conseguiu uma cadeira como vereador da cidade pelo MDB, partido que forma a base do governo Bolsonaro, e agora tenta uma vaga na Assembleia Legislativo do estado.