Modelo diz que foi agredida por empresário em academia por negar as investidas dele: ‘Sinto é nojo’

A modelo e empresária Helena Gomes, de 37 anos, que foi agredida pelo empresário Thiago Brennand dentro de uma academia de luxo na cidade de São Paulo, afirma que virou um alvo depois de negar as investidas do homem. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que ele partiu para cima dela depois de uma discussão.

Em entrevista ao “Universa”, do UOL, ela contou que frequentava a academia há três meses e que já tinha sido alertada por outras mulheres para tomar cuidado com o empresário, pois ele tinha fama de conquistador e “não aceitava o ‘não’ como resposta”. A modelo afirma que, depois de tudo o que aconteceu, sente nojo do agressor.

“Eu espero que seja feita justiça. Eu não tenho medo dele, o que eu sinto é nojo. E agora, depois que eu tornei esse caso público, outras mulheres vítimas dele estão surgindo. Histórias aterrorizantes de violência psicológica e física. Por isso, faço um apelo agora: mulheres, denunciem, gritem se precisar. Mas não deixem nunca mais um homem desse impune”, afirmou.

Helena disse que depois que começou a treinar na academia o empresário começou a puxar papo, dizendo que alguém falava mal dela, e logo a chamou para sair. “Eu fui gentil, expliquei que havia terminado um relacionamento recentemente e que não estaria preparada para entrar em outro. A partir daí, ele começou a ser irônico e a provocar, de forma ofensiva”, lembra.

A modelo relatou que chegou a procurar a gerência da academia para reclamar da postura do empresário enquanto ela treinava, mas foi informada de que ele seria uma pessoa “complicada” e estaria causando problemas semelhantes com outras mulheres.

Assim, na noite do último dia 3, enquanto Helena treinava, o empresário se aproximou dela. Imagens das câmeras mostraram o homem circulando pela sala de musculação e, minutos depois, uma discussão é iniciada.

“Ele estava alterado, rodeando muito. Falou para eu sair de lá. Eu falei ‘Eu não saio’, ele falou de novo ‘sai’, eu falei ‘não saio’, eu falei mais alto e ele falou que mulher não gritava com ele”, disse a modelo.

“Eu estava treinando agachamento numa área que não era passagem. Na hora, eu gritei de volta que não ia sair. Ele me xingou. Eu disse a ele que dinheiro nenhum do mundo ia fazer com que ele tocasse em mim.”

Nesse momento, o empresário bateu com as duas mãos contra o tórax da modelo. “Eu fui para cima também, ele falou: ‘Eu vou cuspir em você, porque você merece’. E cuspiu em mim”, disse Helena.

A modelo relatou, ainda, que um filho do empresário também estava no local e também passou a xingá-la, ameaçando quem se aproximasse dela para tentar ajudar.

“Uma academia cheia de homens musculosos, cheia de marmanjos. E nenhum deles tentou segurar o Thiago ou o impedir de me agredir. Todos tinham medo dele, porque ele fica dizendo que é de família de gente rica, influente e posta nas redes sociais que vive cercado de armas. Não é possível aceitarmos esse nível de covardia em nossa sociedade. O egoísmo está tornando todos insensíveis”, lamentou a modelo.

Depois da confusão, Helena acionou a Polícia Militar, mas diz que Brennand e o filho deixaram a academia antes da chegada dos agentes. Ela procurou a Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência e o caso passou a ser investigado.

Corpo de delito

Helena passou por um exame de corpo de delito, que apontou que ela sofreu lesões “leves”. Segundo o laudo, ela apresentava equimoses arroxeadas, descontínuas, em formato semicircular, sugestivas de estigmas ungueais no tórax.

O advogado da modelo, Márcio Cezar Janjacomo, disse que aguarda que o delegado responsável pelo inquérito encaminhe ao Ministério Público e à Justiça requisição de medidas protetivas contra o agressor.

No boletim de ocorrência, testemunhas confirmaram a agressão relatada pela vítima. Outras alunas do local, inclusive, tentaram defendê-la. Ao todo, outras oito se prontificaram a depor em favor da vítima. Entre elas está outra mulher, que também denunciou o empresário por injúria em maio passado.

O que dizem academia, autoridades e defesa

Em nota, a academia BodyTech e o Shopping Iguatemi afirmaram que prestam apoio à vítima e repudiam atos de violência.

Também em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que “os casos envolvendo Thiago Brennand estão sendo investigados pela décima quinta delegacia de polícia, que apura os crimes de lesão corporal e injúria.”

Já o advogado do empresário negou as acusações feitas pelas vítimas e disse que “apenas pessoas maldosas acreditariam ao ver o perfil do Dr .Thiago que se trata de uma pessoa que se frustraria ao não ser correspondido em seus flertes. Tudo não passa de um ataque de feministas”, ressaltou.

