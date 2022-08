Mega-Sena: já garantiu sua aposta para o sorteio de R$ 42 milhões?

O concurso 2515 da Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira um prêmio milionário. O apostador que acertar as seis dezenas mágicas pode levar um prêmio estimado em R$ 42 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Se ainda não fez sua ‘fezinha’ ainda dá tempo de garantir sua vaga no sorteio. As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O apostador que quiser, pode preencher mais de seis números em cada volantes, aumentando assim as probabilidades de por as mãos no prêmio, mas cada número a mais aumenta o preço da aposta. No máximo, pode apostar 15 números em um mesmo volante, mas o preço sobe de R$ 4,50 para R$ 22.522,50.

O sorteio das loterias da Caixa começa às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina e Super Sete acumularam

O sorteio desta segunda-feira da Quina e da Super Sete não deram muita sorte para os apostadores. Nenhuma das duas loterias teve acertadores na faixa principal de premiação e as duas seguem com prêmios acumulados.

No caso da Quina, embora ninguém tenha levado o prêmio total, sessenta e duas apostas acertaram a quadra e cada uma deles vai levar R$ 4.742,79. Também foram premiadas as apostas que acertaram o terno. Ao todo, foram 5.324 e cada uma delas vai ganhar R$ 52,60. Os números da Quina foram 10, 13, 16, 28, 47.

A Super Sete não saiu para o prêmio principal nem para a faixa dos seis números. Só houve acertadores com cinco números, foram 37 no total, e todos receberam R$ 1.019,78.

Os números da Super Sete foram 7, 9, 2, 1, 2, 7, 1.