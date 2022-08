Justiça pede inclusão de cônsul alemão acusado de matar marido na lista de foragidos da Interpol

A Justiça do Rio de Janeiro pediu na última última segunda-feira (29) que o cônsul alemão acusado de matar o próprio marido entre na lista de foragidos da Interpol. A solicitação acontece um dia após o diplomata embarcar para a Alemanha.

Em comunicado, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) informou que o juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal da Capital, aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio e decretou a prisão preventiva de Uwe Herbert Hahn, acusado pela morte do belga Walter Henri Maximilien Biot no dia 5 de agosto.

O magistrado “determinou, ainda, a inclusão do nome do cônsul na lista de foragidos da Interpol, em razão do acusado ter embarcado no domingo para a Alemanha”, diz o documento.

Hahn havia sido detido no dia 6, mas uma juíza de segunda instância concedeu a ele um habeas corpus na semana passadas sob a justificativa de que o prazo para que o Ministério Público apresentasse uma denúncia havia expirado.

O MP, por sua vez, negou ter perdido o prazo e denunciou Hahn por homicídio.

O crime

De acordo com a Polícia Civil, Hahn chamou socorro alegando que o companheiro tinha sofrido um mal súbito. Depois, já em depoimento, ele disse que Biot havia caído e batido a cabeça. A investigação apontou, porém, indícios de morte violenta.

O belga foi encontrado sem vida na noite do dia 5 na cobertura onde vivia. O casal estava junto há mais de 20 anos, e testemunhas relataram que eles tinham um relacionamento conturbado.

Quando os médicos atenderam a vítima, constataram que ela já em parada cardiorrespiratória e com lesões no corpo, em especial, uma na cabeça e outra nas nádegas. O homem não resistiu e morreu.

O corpo de Biot foi, então, levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde um laudo apontou que ele sofreu traumatismo craniano e apresentava cerca de 30 ferimentos. A partir daí o depoimento do cônsul começou a apresentar contradições, uma vez que ele relatou que o marido caiu de frente para o chão. A lesão constatada pelo laudo apareceu nas costas da vítima.

Assim, foi requisitada uma perícia no apartamento do casal, que mostrou que Biot foi vítima de uma morte violenta.

LEIA TAMBÉM: