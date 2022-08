VÍDEO: Queda de guindaste deixa mais de 20 pessoas feridas durante festival no Amazonas

A queda de um guindaste deixou mais de 20 pessoas feridas durante o Festival de Cirandas de Manacapuru, realizado na cidade de mesmo nome, no interior do Amazonas, na noite de domingo (28). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a estrutura desabou durante durante a apresentação da Ciranda Flor Matizada (veja abaixo).

De acordo com o Governo do Estado do Amazonas, até a noite de ontem, “23 pessoas precisaram de atendimento e foram encaminhadas para o Hospital de Manacapuru. Três vítimas, em situação mais grave, foram transferidas para Manaus.”

A pasta destacou que hospitais e os pronto-socorros 28 de Agosto, Dr. Platão Araújo e João Lúcio, que ficam na capital, foram disponibilizados para receber as vítimas.

O governo também disse que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) acompanhava a realização do evento, que começou na sexta-feira (26) e terminou no domingo, e fez o atendimento inicial às vítimas.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União), lamentou acidente e manifestou solidariedade às famílias. “Ele colocou toda a estrutura do Governo do Estado à disposição para ajudar em tudo o que for necessário e determinou o envio de mais quatro ambulâncias de suporte avançado para a cidade, para atender a eventuais necessidades das vítimas”, destacou a nota do governo.

Estou acompanhando de perto o acidente ocorrido durante a apresentação da Ciranda Flor Matizada, em Manacapuru.

Toda minha solidariedade às vítimas. Coloquei a estrutura do Estado à disposição e estou monitorando os trabalhos de atendimento aos feridos. — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) August 29, 2022

O Festival de Cirandas e Manacapuru é realizado anualmente. Três agremiações, que são a Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional, se apresentam e disputam o título de ciranda campeã. A cidade fica na Região Metropolitana de Manaus, a 68 km da capital.

