Veja o resultado da Quina desta segunda-feira, 29 de agosto

Após pagar um prêmio de mais de R$ 6 milhões no sábado para três apostadores de São Paulo, Brasília e Ananindeua, a Quina volta nesta segunda-feira (29) com prêmio estimado em R$ 700 mil.

Confira as cinco dezenas sorteadas para a Quina nesta segunda-feira, 29 de agosto.

10, 13, 16, 28, 47

Super Sete paga R$ 600 mil

Veja os números sorteados para o concurso 289 da Super Sete nesta segunda-feira.

Confira:

7, 9, 2, 1, 2, 7, 1

Lotomania 2358: Confira os números

01, 11, 12, 14, 15

38, 45, 56, 59, 60

61, 66, 71, 74, 75

76, 80, 81, 82, 89

Mega-Sena milionária

A Mega-Sena acumulou mais uma vez no sorteio do último sábado. No sorteio da próxima quarta-feira, o apostador que tiver a sorte de acertar as seis dezenas da sorte da loteria pode levar para casa um prêmio de R$ 42 milhões.

As apostas podem ser feitas até 19h de quarta-feira pelo aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50, mas se o apostador quiser dar uma incrementada na sorte pode optar por preencher mais números no volante, no máximo até 15 dezenas, mas o preço da aposta soe consideravelmente.

O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, juntamente com as demais loterias da Caixa.

LEIA TAMBÉM: Filho de policial furta viatura e armas de delegacia para montar ‘abordagem’ no RS

Vem aí a Lotofácil da Independência

Até o dia 10 de setembro não haverá os sorteios diários da Lotofácil. Isso porque o próximo sorteio da loteria será o da Lotofácil da Independência, que promete pagar um dos maiores prêmios do ano. São R$ 180 milhões para o sortudo que acertar as quinze dezenas do sorteio.

O sorteio da Lotofácil da Independência, diferentemente das loterias regulares, não acumula. Isso quer dizer que se ninguém fizer quinze pontos, o prêmio será pago na íntegra para quem acertar 14 números, e assim por diante.

A aposta no sorteio especial pode ser feita até o dia 10 de setembro, às 19h. A aposta simples custa o mesmo preço do sorteio comum, R$ 2,50.