Traída, mulher dá facadas no marido, no sogro e na sogra

A descoberta da traição do marido fez uma moradora de Campinas de 43 anos perder completamente a cabeça e partir para cima do marido com uma faca na mão na manhã deste domingo, no Jardim Santa Lúcia.

O nome da mulher não foi informado pela polícia, mas segundo o boletim de ocorrência ela partiu para cima do marido e acertou facadas em suas costas. Os pais do homem tentaram apartar a briga e também receberam golpes de faca.

A mãe da vítima, de 69 anos, sofreu um corte profundo em um dos braços e precisou de um torniquete para estancar a hemorragia. O pai também teve cortes nos braços e também precisou de atendimento médico. Todos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José.

A mulher disse à polícia que ela descobriu a traição, foi conversar com o marido e ele passou a agredi-la, por isso pegou duas facas para se defender e acabou atingindo os sogros sem querem.

LEIA TAMBÉM: Mulher é agredida por empresário em academia de luxo em SP: ‘Cuspiu em mim’

Já os idosos e o marido garantem que ela já veio com as facas disposta a agredi-los. Os três filhos do casal presenciaram o crime. Os policiais disseram no boletim de ocorrência que quando chegaram ao local os quatro adultos e três crianças já estavam na garagem aguardando a chegada da ajuda médica.

A polícia disse que não é a primeira vez que a esposa age com violência contra a família, mas apesar dos ferimentos, eles preferiram não fazer representação na justiça contra ela, o que significa que não haverá inquérito.

A polícia registrou o caso como lesão corporal.

Pode interessar também: