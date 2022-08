Quina sorteia nesta segunda-feira prêmio de R$ 700 mil

Apostadores que querem tentar a sorte na Quina podem levar para casa nesta segunda-feira um prêmio estimado em R$ 700 mil, segundo a Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao prêmio, as apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas, no aplicativo da Caixa ou pelo canal eletrônico Loterias Online. A aposta simples custa R$ 2.

O sorteio da Quina é sempre realizado após as 20h, junto com as demais loterias da Caixa, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena: veja se alguém faturou o prêmio milionário

Quem levou a Quina de sábado?

A Quina de sábado saiu para três apostadores das cidades de São Paulo, Brasília e Ananindeua, no Pará. Cada uma das apostas vencedoras recebeu da Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 2.023.963,44.

Além dos três grandes vencedores, a Quina pagou ainda prêmios para os acertadores de 4 e 3 números. Na faixa da quadra, foram 118 acertadores e todos ganharam prêmios individuais de R$ 3.791,65.

Na faixa do terno, 6.453 jogos feitos em diversas cidades do país levaram, cada uma, R$ 66,03.

Os números sorteados no sábado foram:

02, 04, 32, 34, 53

Lotofácil da Independência

Nesta semana, até o dia 10 de setembro, não haverá os sorteios diários da Lotofácil. Isso porque o próximo sorteio da loteria será o da Lotofácil da Independência, que promete pagar um dos maiores prêmios do ano. São R$ 180 milhões para o sortudo que acertar as quinze dezenas do sorteio.

O sorteio da Lotofácil da Independência, diferentemente das loterias regulares, não acumula. Isso quer dizer que se ninguém fizer quinze pontos, o prêmio será pago na íntegra para quem acertar 14 números, e assim por diante.

A aposta no sorteio especial pode ser feita até o dia 10 de setembro, às 19h. A aposta simples custa o mesmo preço do sorteio comum, R$ 2,50.