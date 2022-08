Projeto cadastra currículos de pessoas com deficiência em busca de trabalho em São Paulo

O Shopping SP Market, localizado na Zona Sul da São Paulo, recebe até o dia 5 de setembro o Projeto Oportunidades Especiais, um espaço exclusivo para o cadastro de currículos de pessoas com deficiência que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

O atendimento é gratuito, realizado durante o horário de funcionamento do shopping (de segunda a sábado, das 10h às 22h, e de domingos e feriados das 12h às 20h) por monitores em um estande adaptado para todos os tipos de deficiência, inclusive com intérprete de Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

O objetivo do projeto é colocar PCDs em contato com as empresas que possuem programas de inclusão e vagas em aberto.

Diversas empresas participam desta edição do projeto, entre elas Arcos Dourados, Baxter, Burger King, ClearSale, Tim, UniredHealth Goup e Votorantim Cimentos.

As vagas disponíveis são para todas as áreas de atuação em diversos níveis de formação - ensinos Médio, Técnico e Superior.

Para mais informações, entre em contato com a central de atendimento pelos telefones (11) 5682-3666 e (11) 5541-2490 ou acesse o site.

E por falar em currículo...

O currículo é a porta de entrada para qualquer processo seletivo e, quanto mais completo, maiores são as chances de conseguir uma entrevista. Confira a estrutura de um CV campeão, segundo especialistas:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.