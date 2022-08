Filho de policial furta viatura e armas de delegacia para montar ‘abordagem’ no RS

Um adolescente de 17 anos, filho de um comissário da Polícia Civil, furtou uma viatura e armas da delegacia do município de Cristal, no Rio Grande do Sul, para montar uma “abordagem” em uma rodovia. Ele atirou contra a moto de um PM (policial militar) em Tapes (RS) e acabou apreendido no último domingo (28).

De acordo com o “UOL”, com informações da Polícia Civil, o menor arrombou a delegacia e foi até a rodovia ERS-717, onde tentou roubar a motocicleta do policial da reserva.

“O PM desarmou e deteve o adolescente. Ele foi apreendido em flagrante e encaminhado ao MP”, disse a delegada Vivian Sander Duarte em entrevista ao portal de notícias.

As armas e a viatura roubadas pelo adolescente não pertenciam à delegacia na qual o pai dele trabalha, complementou a delegada.

A polícia ainda não sabe se o tiro disparado contra a moto do PM foi acidental ou não. O agente não ficou ferido.

Mais um caso de polícia

Uma mulher foi agredida por um empresário dentro de uma academia de luxo em São Paulo. Câmeras de segurança flagraram a violência.

Aluna é agredida dentro de academia de luxo em São Paulo (Reprodução/TV Globo)

Segundo a modelo Helena Gomes, o empresário Thiago Brennand se incomodou com a presença dela na academia na noite do dia 3 de agosto. Nos vídeos, obtidos pelo “Fantástico”, da TV Globo, é possível ver o homem circulando pela sala de musculação. Minutos depois, uma discussão começa.

“Ele estava alterado, rodeando muito. Falou para eu sair de lá. Eu falei ‘Eu não saio’, ele falou de novo ‘sai’, eu falei ‘não saio’, eu falei mais alto e ele falou que mulher não gritava com ele”, disse a modelo à reportagem.

A discussão logo se transformou em agressão, com Thiago dando um empurrão na vítima. “Eu fui para cima também, ele falou: ‘Eu vou cuspir em você, porque você merece’. E cuspiu em mim”, disse Helena.

No boletim de ocorrência, testemunhas confirmaram a agressão relatada pela vítima. Outras alunas do local, inclusive, tentaram defendê-la.

Thiago foi embora da academia após o episódio. Ele também registrou um boletim de ocorrência sobre injúria e ameaça contra Helena.

