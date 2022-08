Famosos opinam nas redes sociais sobre primeiro debate entre candidatos à Presidência: ‘Que vergonha’

A Band, ao lado da Folha de S.Paulo e do portal de notícias UOL, promoveu na noite do último domingo (28) o primeiro debate do ano entre os candidatos à Presidência do Brasil. A temperatura subiu, dentro e fora do estúdio. Nas redes sociais, diversos famosos se manifestaram.

Um dos pontos mais comentados foi o ataque do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Vera Magalhães. Ao questioná-lo sobre vacinas, o candidato à reeleição disparou: “Vera, não podia esperar outra de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas ao meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”.

Uma das celebridades que não deixou o assunto quieto foi a apresentadora Xuxa. “Que vergonha. Como esse homem pode ser presidente? E ainda querer continuar sendo?”, escreveu nos stories de sua conta no Instagram.

Xuxa critica Bolsonaro durante debate da Band (Reprodução/ Instagram @xuxameneghel)

“Minha solidariedade à jornalista @veramagalhaes, atacada durante o #debatenaband pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que mulheres jornalistas são atacadas por esse governo”, disse a também jornalista Fátima Bernardes.

A cantora Maria Gadú também observou a fala dura de Bolsonaro e o chamou de grosseiro. “Olha a misoginia! Bolsonaro é mal educado. Não dá pra acreditar. Grosseiro.”

A troca de farpas entre Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes também chamou atenção. Lula disse respeitar a vontade de Ciro em sair com candidatura própria, mas que pretende conversar com o seu partido no caso de um segundo turno entre ele e Bolsonaro para angariar apoio. Ciro, por sua vez, fez recorrentes ataques às últimas gestões petistas.

O ator Paulo Vieira escreveu: “Lula tratando Ciro como um pai trata um filho rebelde: Com amor e paciência”.

Mais tarde, Paulo, que hoje é um dos nomes mais relevantes do humor brasileiro, tirou sarro das declarações da candidata Soraya Thronicke. “Eu em qualquer mesa de bar: reforcem a minha segurança que eu vou começar a falar”, brincou.

eu em qualquer mesa de bar:



Já o influenciador Felipe Neto, que recentemente declarou seu voto em Lula no primeiro turno, ressaltou uma promessa importante feita por seu candidato: “Lula para Bolsonaro: ‘num decreto só, vou apagar todos os seus sigilos’. Quando isso acontecer, o que vai ter de bolsonarista falando que votou no Felipe d’Avila vai ser piada amigo…”.

Lula para Bolsonaro: “num decreto só, vou apagar todos os seus sigilos”.



A cantora Anitta, por sua vez, fez questão de vestir vermelho no VMA 2022, também na noite de ontem. Em seus stories, a diva pop compartilhou dois cliques do modelito com decote vazado. As imagens também traziam o número 13 dentro de uma estrela vermelha em referência ao PT. Assim como Felipe Neto, ela não esconde seu voto já no primeiro turno.

