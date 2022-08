Acumulada, Mega-Sena promete prêmio de R$ 42 milhões na quarta-feira

Sábado não foi um dia de sorte para os apostadores da Mega-Sena, que mais uma vez não teve ganhadores na faixa principal de premiação. Mas a boa notícia é que o prêmio continua acumulado e na próxima quarta-feira os apostadores podem novamente tentar a sorte na loteria, que deve pagar a quem acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio de R$ 42 milhões.

Embora ninguém tenha levado a bolada no sábado, que era estimada em R$ 17 milhões, cinquenta e duas apostas chegaram bem perto de botar as mãos nesse dinheiro todo. Elas acertaram a quina (cinco números) e cada uma vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 59.901,15.

Também receberam prêmios da Mega as apostas que acertaram apenas a quadra. Foram 4.477 e cada uma delas ganhou R$ 993,92.

Os números sorteados para a Mega-Sena no último sábado (dia 27) foram:

05, 15, 24, 34, 45, 52

Lotofácil da Independência

Nesta semana, até o dia 10 de setembro, não haverá os sorteios diários da Lotofácil. Isso porque o próximo sorteio da loteria será o da Lotofácil da Independência, que promete pagar um dos maiores prêmios do ano. São R$ 180 milhões para o sortudo que acertar as quinze dezenas do sorteio.

O sorteio da Lotofácil da Independência, diferentemente das loterias regulares, não acumula. Isso quer dizer que se ninguém fizer quinze pontos, o prêmio será pago na íntegra para quem acertar 14 números, e assim por diante.

A aposta no sorteio especial pode ser feita até o dia 10 de setembro, às 19h. A aposta simples custa o mesmo preço do sorteio comum, R$ 2,50.

