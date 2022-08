Sinal 5G deve afetar o funcionamento de 1,6 milhão de parabólicas em São Paulo; entenda o que fazer

A chegada do sinal de telefonia 5G a São Paulo, no começo do mês, promete mudar a forma com que as pessoas consomem internet, já que ele oferece uma velocidade muito maior do que as tecnologias anteriores. Por enquanto, a cobertura está disponível apenas na região Central e a Zona Sul da capital. Porém, quando o sinal for ampliado, os donos das antenas parabólicas terão problemas, já que podem começar a sofrer interferência para receber o sinal da TV aberta.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no total, o estado de São Paulo conta com 1,6 milhão de antenas parabólicas em funcionamento em 645 municípios. O problema é que esses equipamentos operam na banda C, ou seja, na frequência 3,5 GHz. Ela é muito semelhante à usada pelo 5G e poderá, então, sofrer impacto nas transmissões.

Dessa forma, conforme a Anatel, o sinal das antenas terá de ser migrado para outra taxa de frequência, a banda Ku, pela qual não haveria mais essa interferência. Mas, para que os equipamentos funcionem, terão de ser trocados por novos a medida que o sinal 5G chegar aos municípios.

A agência destacou que existe um prazo para que cada região receba a nova tecnologia. Na capital paulista, o funcionamento foi antecipado para o último dia 4 de agosto devido ao número expressivo de pedidos de instalação de antenas do tipo. Aos poucos, o sinal será feito nas demais cidades paulistas.

Por enquanto, além de São Paulo, as cidades de Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES) já possuem a tecnologia. A Anatel destacou que, até 27 de novembro, outras 15 capitais do país passarão a contar com o sinal.

Nos demais municípios do país, a ativação acontecerá gradualmente até 2029.

Sinal 5G deve chegar gradualmente aos municípios brasileiros até 2029 Telefonia móvel 5G (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Trocas das parabólicas

Como o sinal 5G vai afetar o funcionamento das parabólicas, a Anatel destacou que será necessária a troca dos equipamentos, mas isso só conforme o sinal for chegando. Vai ser uma mudança semelhante ao que ocorreu com o sinal digital de TV, no qual foi necessário o uso de um conversor.

A Entidade Administradora da Faixa (EAF) da Anatel oferece a distribuição gratuita da nova parabólica digital, conversor e cabos, para pessoas que são inscritas no CadÚnico e possuem uma antena parabólica tradicional, devidamente instalada e conectada à TV.

Assim, quando o sinal chegar em uma determinada cidade, o morador terá de fazer a solicitação do novo equipamento. Um perito da agência irá, então, até a residência e, caso a pessoa se encaixe nos critérios, vai receber a nova parabólica gratuitamente.

Já quem não faz parte do CadÚnico precisará comprar um kit de antena novo. Os usuários das TVs por assinatura não serão afetados.

