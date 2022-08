São Paulo recebe evento para conscientização sobre a leishmaniose

O Museu do Ipiranga, em São Paulo, recebe neste domingo (28) a campanha “Diga Não à Leishmaniose”, que tem como objetivo conscientizar tutores de pets sobre a importância da prevenção e combate à doença. A iniciativa acontecerá das 10h às 15h e contará ainda com eventos de adoção e doação de sangue pet.

A adoção terá o apoio do projeto Pacotinho de Amor, que colocará em exposição cães e gatos que procuram um lar. Quem adotar os animais ganhará um kit com produtos, como folhetos informativos sobre a doença e Scalibor, coleira antiparasitária.

Já a ação de doação de sangue conta com tutores e pets solidários que ajudarão na boa ação para animais que foram acometidos pela doença e precisam da transfusão. O animal que doar o sangue, além de ganhar o kit de prevenção, também terá acesso a um check up completo.

A campanha “Diga Não à Leishmaniose”, que acontece desde 2005, tem parceria com a MSD Saúde Animal, Sanimvet, organização OAB do Ipiranga, Subprefeitura e o projeto Pacotinho de Amor.

O Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, número 20, Vila Monumento.

O que é leishmaniose?

A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero Leishmania, transmitidos principalmente por meio da picada de mosquitos pequenos, de hábito crepuscular e noturno, chamados flebótomos. A mazela pode afetar pessoas e animais de estimação, como os cachorros.

Existem dois tipos de leishmaniose: a visceral, que acomete os órgãos internos, e a cutânea, que agride as mucosas e a pele.

Os cães sejam considerados reservatórios primários, mas outras espécies já foram implicadas na epidemiologia da doença.

A fim de prevenir a mazela, veterinários aconselham o uso de produtos tópicos com ação repelente, como coleira antiparasitária para cães à base de deltametrina, e a vacinação.

Além disso, é importante manter a casa sempre limpa, livre de matéria orgânica, pois é onde o mosquito transmissor se prolifera, e ainda alguns cuidados adicionais, como utilizar telas de proteção, principalmente no local em que o pet mais fica; evitar passear com o cão ao entardecer e à noite, quando o mosquito transmissor é mais ativo; e seguir sempre as orientações do médico veterinário.