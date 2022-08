Shopping de SP sedia campanha de adoção de cães neste sábado

O Shopping SP Market, em São Paulo, realiza neste sábado (27), das 12h às 18h, evento de adoção de cães que foram resgatados das ruas. A ação é uma parceria com a ONG Cão Sem Dono.

Um espaço organizado do lado externo do centro de compras próximo à loja Riachuelo recebe os animais. Para adotar, é necessário ter mais de 24 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço originais e passar por uma entrevista. Sendo aprovado como tutor, a ONG preenche um contrato, e o adotante já pode levar o cão para casa, contando com o suporte da equipe da Cão Sem Dono. Todos os animais disponíveis são vacinados e castrados.

A ONG nasceu em 2005 e atualmente mantém dois abrigos com cerca de 450 animais ao todo, que são constantemente tratados por veterinários.

Os clientes do SP Market que não puderem adotar um cachorro podem contribuir doando ração ou comprando algum artigo na lojinha da ONG.

Para mais informações, ligue para a central de atendimento pelos telefones (11) 5682-3666 e (11) 5541-2490 ou acesse o site do shopping.

O que saber antes de adotar

Adotar um bichinho exige responsabilidade. Confira alguns pontos importantes a serem considerados, segundo o blog “Petz”:

1. Estilo de vida

O primeiro questionamento que você deve fazer para si mesmo é sobre seu estilo de vida. Você tem tempo livre para brincar e passear com o seu cachorro? É importante ter em mente que o cão não pode ficar por muito tempo sozinho, então considere que ele terá companhia.

2. Gastos

Muitos lares de adoção acabam dando assistência inicial aos cães, levando ao veterinário para aplicar vacina, dando banho e fazendo toda a higiene. Porém, isso não dura para sempre. Você também terá um gasto recorrente com ração, tosas e banhos, além de despesas imprevistas com idas ao veterinários. Pense se tudo isso cabe no seu orçamento.

3. Coração aberto

Mesmo que você já tenha idade e raça específicas em mente do cachorro que quer adotar, em algumas ocasiões aparecem doguinhos diferentes do que você pensou. Considere dar um lar para um cachorro idoso ou SRD, o famoso vira-lata.

4. Porte do cachorro

Caso esteja pensando em adotar um filhote, tente identificar até qual tamanho ele vai crescer em comparação ao tamanho do espaço em que você mora. Dica: quanto maiores as patas do cão, maior deve ser o tamanho dele quando adulto. Se ainda estiver na dúvida, volte na dica anterior e repense a possibilidade de adotar um cão mais velho.

5. Idade e comportamento

Para evitar surpresas, procure saber o comportamento do cão. Filhotes são mais agitados e têm energia, mas, se possível, pesquise sobre o comportamento futuro.

6. Tenha certeza da decisão

Infelizmente muitas pessoas se arrependem da decisão de ter um cachorro e acabam abandonando o animal ou não dando a atenção e o carinho necessários, causando sofrimento a ele. Por isso, pense muito bem antes de adotar um pet.