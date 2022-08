Pesquisa revela dia e horário em que a maioria das vagas de emprego é divulgada

Um levantamento realizado pela Vagas.com, empresa de soluções tecnológicas de recrutamento e seleção, apontou que segundas e terças-feiras à tarde são os períodos em que se concentram os maiores volumes de publicações de vagas e avaliações de currículos.

De acordo com o estudo, esses dois dias têm o maior número de publicação de oportunidades, com 41% do total. Também são os dias que os recrutadores mais utilizam para abertura dos currículos, concentrando 45,8% da atividade.

A terça-feira é o dia com maior volume de vagas ofertadas (20,7%), seguida pela segunda (20,3%) e quarta (19,9%). Na sequência aparece a sexta, com 18,9%, e a quinta, com 18,6%. Sábados e domingos registraram apenas 1,7%.

Os currículos abertos encontram na segunda-feira o dia com maior leitura do documento por parte dos recrutadores (23,7%). A terça é o segundo dia (22,1%), seguido pela quarta (19,6%), quinta (17,9%) e sexta (14,8%). Sábados e domingos computaram só 1,9%.

O horário das 15h às 16h é a faixa mais utilizada para ofertas de emprego (21,5%) e leitura dos CVs (22,1%). O intervalo das 9h às 10h vem logo depois, também bastante utilizado para vagas publicadas (18,4%) e abertura de currículos (19,9%).

Para chegar nesse resultado, a Vagas.com levou em conta mais de 74 mil vagas publicadas e 3,8 milhões de currículos abertos de 1º de janeiro a 15 de julho deste ano.

“O envio de currículos pode ser feito em qualquer horário ou dia da semana e não há um momento específico que prejudique as chances de contratação da pessoa em busca de emprego. O resultado da pesquisa, porém, dá visibilidade para que as pessoas em busca de recolocação profissional possam se organizar da melhor maneira possível para enviar currículos e se candidatar em vagas de emprego em momentos com mais oportunidades sendo divulgadas”, explica Luciana Calegari, especialista em Recursos Humanos na Vagas.com.

Em busca do currículo perfeito

Confira as informações que não podem ficar de fora do seu currículo (Divulgação/Pixabay)

Um bom currículo costuma ter algumas características básicas, como aponta a especialista: o perfil do candidato precisa estar alinhado com a oportunidade, além de ter uma descrição completa sobre formação, competências e experiências profissionais.

Confira as informações que não podem faltar no seu:

Dados pessoais : são as informações básicas sobre o profissional, como nome, nacionalidade e cidade em que mora, além dos meios de contato, como e-mail, telefone e link de rede profissional, se tiver.

: são as informações básicas sobre o profissional, como nome, nacionalidade e cidade em que mora, além dos meios de contato, como e-mail, telefone e link de rede profissional, se tiver. Objetivo profissional: essa informação nada mais é do que o nome do cargo desejado. Vale usar as mesmas nomenclaturas de mercado, ok?

essa informação nada mais é do que o nome do cargo desejado. Vale usar as mesmas nomenclaturas de mercado, ok? Resumo: o resumo deve conter uma breve descrição sobre sua formação ou carreira profissional. Profissionais em busca de mudança de carreira podem incluir neste campo sua nova área de interesse e inserir informações sobre cursos ou conhecimentos para o novo objetivo profissional.

o resumo deve conter uma breve descrição sobre sua formação ou carreira profissional. Profissionais em busca de mudança de carreira podem incluir neste campo sua nova área de interesse e inserir informações sobre cursos ou conhecimentos para o novo objetivo profissional. Experiência profissional: um bom currículo deve conter o histórico de experiências profissionais com o nome dos cargos ocupados, o nome da empresa e uma lista de atividades que descrevem a rotina naquela experiência. A dica é organizá-las começando pelas mais recentes até as mais antigas.

um bom currículo deve conter o histórico de experiências profissionais com o nome dos cargos ocupados, o nome da empresa e uma lista de atividades que descrevem a rotina naquela experiência. A dica é organizá-las começando pelas mais recentes até as mais antigas. Formação acadêmica: o ideal é preencher o currículo com informações básicas sobre sua formação. Coloque o nome do curso, duração e nome da instituição de ensino.

o ideal é preencher o currículo com informações básicas sobre sua formação. Coloque o nome do curso, duração e nome da instituição de ensino. Cursos complementares: nessa parte do currículo, a ideia é que você coloque cursos complementares que você realizou e que tenham relação com a vaga que você busca.

nessa parte do currículo, a ideia é que você coloque cursos complementares que você realizou e que tenham relação com a vaga que você busca. Idiomas: informe o idioma e seu nível de proficiência.

informe o idioma e seu nível de proficiência. Outras competências e certificações: nesse campo, você deve pode inserir habilidades e competências como softwares (Excel, por exemplo), além de outras certificações específicas da sua área de atuação.

Outra dica valiosa é ter em mente que muitas empresas utilizam softwares de recrutamento e seleção buscam e triam currículos de acordo com palavras-chave. “Ou seja, sabendo que seu currículo vai ser ordenado de acordo com os critérios definidos pelo RH da empresa, o ideal é que você utilize palavras-chave nas informações do CV. Essas palavras-chave são os termos que normalmente são utilizados nos próprios anúncios de vagas”, diz Luciana.

Manter o currículo em dia também é outro ponto fundamental que o torna mais atrativo. “Os recrutadores e recrutadoras costumam dar preferência para esses currículos atualizados, pois costumam trazer informações corretas e que realmente mostram o momento atual do profissional”, lembra.

Para não ser descartado

Os currículos que são dispensados rapidamente normalmente têm informações muito distantes das exigências e características da vaga anunciada. Os recrutadores também costumam avaliar se o profissional está atualizado na área de atuação, observando as metodologias e termos mencionados no currículo.

Outro fator que pode fazer um CV ser descartado de cara, segundo a especialista, é se ele tiver poucas informações sobre o profissional. “Nesse cenário, currículos com mais informações e com descrições relacionadas à oportunidade acabam se destacando e eliminando outros concorrentes”, finaliza Luciana.

