O que se sabe sobre a morte de delegado da PF durante operação em terra indígena

O delegado da PF (Polícia Federal) Roberto Moreira da Silva Filho, de 35 anos, morreu na madrugada deste sábado (27) durante uma operação contra extração ilegal de madeira na terra indígena de Aripuanã, em Mato Grosso.

O delegado participava da abordagem de um caminhão quando o veículo descumpriu uma ordem de parada e avançou sobre os policiais, que atiraram. Segundo informações da PF, um tiro de um próprio policial ricocheteou e acabou acertando a vítima.

O motorista do caminhão conseguir fugir do local da fiscalização, mas foi identificado após procurar atendimento médico por conta de um ferimento no pé. Ele já recebeu alta e, agora, deve responder por tentativa de homicídio, entre outros crimes, por jogar o caminhão em direção à equipe.

‘Dedicação e companheirismo’

Em nota interna, a PF lamentou a morte do delegado e disse que a tragédia está sob investigação. “Os fatos estão sendo apurados pela equipe de plantão da SR/PF/MT, com apoio da DPF/SIC/MT. Presto as mais profundas condolências à família e aos amigos do estimado colega, que tanto engrandeceu a Polícia Federal com sua dedicação e companheirismo.”

Roberto era natural de Brasília, no DF (Distrito Federal), policial federal desde 2020 e atuava na delegacia de crimes ambientais.

A assessoria da PF disse que somente depois da perícia será possível identificar o autor do disparo que vitimou o delegado.

‘Grande perda’, frisa ministro

O Ministro de Justiça e Segurança Publica, Anderson Torres, lamentou a morte do delegado nas redes sociais.

“É com imenso pesar que recebi a notícia do falecimento do Delegado da Polícia Federal Roberto Moreira da Silva Filho, baleado durante uma operação, no Mato Grosso. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Grande perda para a nossa PF”, escreveu em seu perfil no Twitter.

É com imenso pesar que recebi a notícia do falecimento do Delegado da Polícia Federal, Roberto Moreira da Silva Filho, baleado durante uma operação, no Mato Grosso/MT. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Grande perda para a nossa #PF 🙏🏻🇧🇷 pic.twitter.com/hPxaG6ltyg — Anderson Torres (@andersongtorres) August 27, 2022

LEIA TAMBÉM: