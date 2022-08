Mega-Sena: veja se alguém faturou o prêmio milionário

A Mega-Sena paga nesta sábado um prêmio estimado em R$ 18 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

Confira os números da Mega-Sena e veja se é o sortudo ganhador dessa bolada:

05, 15, 24, 34, 45, 52

SORTEIO ANTERIOR

A Mega-Sena vem de uma série de sorteios acumulados. No último, na quarta-feira, mais uma vez ninguém levou o prêmio principal.

Entretanto, sessenta e duas apostas chegaram perto de levar o prêmio para casa. Elas acertaram 5 números e cada uma ganhou R$ 41.501,26.

Também foram premiados os apostadores que acertaram apenas quatro números. Cada um deles ganhou R$ 961,50.

Mais Milionária também paga prêmio milionário neste sábado

Os apostadores da nova loteria da Caixa, a Mais Milionária, paga neste sábado um prêmio de R$ 12 milhões pelos seis números e dois trevos da sorte.

Confira os números sorteados neste sábado, 27 de agosto:

12, 13, 42, 46, 48, 49

Trevos: 3 e 1

Sorteio Anterior

A Mais Milionária é sorteada apenas aos sábados. Na última semana, nenhum apostador acertou a faixa principal de premiação ou a faixa anterior.

Quem chegou mais perto de ganhar o prêmio acertou cinco números e 1 ou nenhum trevo. Foram 11 apostas e cada uma delas levou para casa R$ 25.265,50.

Quina acumulada paga R$ 6 milhões

A Quina tem neste sábado um prêmio acumulado de R$ 6 milhões para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados neste sábado:

02, 04, 32, 34, 53

Sorteio Anterior

No sorteio desta sexta-feira, ninguém levou o prêmio principal, mas quarenta e sete apostas acertaram a quadra e cada uma delas vai ganhar R$ 6.470,73.

Outras 2.947 apostas acertaram o terno e cada uma delas vai ganhar R$ 98,28.

Lotofácil da Independência corre em 10 de setembro

São R$ 180 milhões de prêmio para quem acertar um dos maiores sorteios da loteria, a Lotofácil da Independência. O sorteio será realizado no dia 10 de setembro e as apostas podem ser feitas até o dia do sorteio.

Diferentemente dos demais sortes, a Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém fizer as quinze dezenas, o prêmio será pago para quem acertara 14 números, e assim por diante.