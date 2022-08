Já apostou na Mega-Sena? Loteria pode pagar R$ 18 milhões hoje

Apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena, concurso 2514, pode pagar neste sábado (27) nada menos do que R$ 18 milhões ao feliz apostador que acertar as seis dezenas premiadas. O sorteio acontece às 20h, na cidade de São Paulo e conta com transmissão ao vivo pelo YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h horas em qualquer casa lotéricas do Brasil ou pela internet, nos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

Para tentar a sorte, é preciso marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha as dezenas por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos - a chamada Teimosinha. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50.

O último concurso, realizado na quarta-feira (24), não teve ganhadores. Os números sorteados na ocasião foram: 13 - 19 - 21 - 35 - 46 - 50.

Lotofácil da Independência

A Caixa deu início hoje às apostas para o concurso especial da Lotofácil da Independência. O sorteio acontece no dia 10 de setembro, às 20h, e tem prêmio estimado em R$ 180 milhões.

O prêmio não acumula, assim como a Mega da Virada, Quina de São João e Dupla-Sena de Páscoa. Caso ninguém fature o prêmio na faixa principal, de 15 acertos, o valor será distribuído para quem marcar 14 pontos e assim por diante.

O apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

Vale dizer que, a partir deste sábado, qualquer aposta feita para a Lotofácil vai concorrer ao concurso especial.

