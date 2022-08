Unicamp corrige número e tem 863 vagas remanescentes para 60 cursos

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) corrigiu o número de oportunidades disponíveis no processo seletivo para vagas remanescentes. Na manhã de ontem (25), foram anunciadas 1.073 vagas. No entanto, o número correto, atualizado no final da tarde, é de 863 vagas para 60 cursos.

Segundo a Comvest, a Diretoria Acadêmica da Unicamp passou a informação incorreta. A tabela atualizada pode ser conferida na página da comissão.

Ainda segundo a comissão, todos os 162 candidatos que haviam feito a inscrição antes da correção foram informados da mudança e podem, caso queiram, desistir do processo e serem reembolsados do valor da inscrição.

LEIA TAMBÉM: IBGE abre mais vagas temporárias para o Censo 2022

Seleção

As inscrições para o processo seletivo, aberto ontem, vão até o próximo dia 9 de setembro. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados em cursos da graduação da Unicamp ou de outras instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras, assim como aqueles que tiverem diplomas de curso superior reconhecido no país. O curso pretendido deve ser diferente do que está sendo cursado ou da formação do candidato. A taxa de inscrição é de R$ 200.

LEIA TAMBÉM: Desafio de Internet pode ter levado menino de 10 anos à morte ao inalar desodorante aerossol

O processo seletivo será realizado em duas fases, com uma prova de leitura e interpretação de textos, prova de conhecimentos específicos e análise de compatibilidade de currículo. Alguns cursos têm ainda uma terceira fase com prova de habilidades específicas. As avaliações obrigatórias para todos os cursos estão marcadas para o dia 9 de outubro.

Pode interessar também: