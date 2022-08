Mulher em coma acorda, acusa o marido de incendiá-la e morre dias depois

Uma mulher de 27 anos moradora da cidade de Rochedo, em Campo Grande acordou, após semanas em coma, e apontou o marido como responsável em atear fogo nela, o que a deixou com 90% do corpo queimado, na frente dos filhos de 6 e 10 anos. Ela morreu dias depois de dar sua versão do caso.

O boletim registrado pelo marido na época dizia que Pamela e Oliveira da Silva tinha colocado fogo no próprio corpo e ele correu usando um cobertor para tentar apagar as chamas, mas como não conseguiu, a jogou dentro de uma caixa cheia de água. Ela foi socorrida em estado grave e entrou em coma.

O marido disse que sua esposa estava sofrendo de problemas psicológicos, por isso tinha tentado tirar a própria vida.

Mas o pai da jovem sabia que era mentira e registrou um boletim de ocorrência por feminicídio no dia 26 de julho porque sua neta, filha do casal, havia presenciado tudo e havia contado para a tia que seus pais tiveram uma discussão e ele jogou quatro litros gasolina por todo o quarto. A briga continuou, com o pai dando socos e chutes na esposa, e quando ela saiu da cama ele riscou o fósforo e jogou no chão, trancando a porta em seguida para impedir que ela saísse.

Quando ela conseguiu sair, com o corpo pegando fogo, ele tentou apagar com o cobertor, e depois na caixa d’água. A neta contou para a tira que seu pai a havia ameaçado de morte se ela contasse algo.

Dias depois, Pamela acordou do coma e contou sua versão da agressão, que bate com a história do pai. Dias depois ela morreu devido a complicações causadas pelas queimaduras.

Enquanto as investigações prosseguem, o avô anunciou que está lutando na Justiça pela guarda dos netos.