São Paulo adota medidas para prevenir aumento de casos de varíola dos macacos

A prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira recomendações para a população para combater os crescentes casos da doença conhecida como varíola dos macacos.

As medidas valem principalmente para escolas, restaurantes, bares, academias, hotéis e supermercados e basicamente reforçam o que já vinha sendo feito no combate à covid-19, como higienização de mãos e superfícies, entre outros.

O Brasil já é o terceiro país do mundo com mais casos de varíola dos macacos, de acordo com boletim do Ministério da Saúde,’ com 2,528 casos confirmados, e quase 65% deles estão em São Paulo, que somente na Capital já registrou 1.880 casos.

Recomendações para as escolas são:

- Lavar sempre as mãos e usar álcool em gel 70%;

- Não compartilhar objetos pessoais;

- Manter os ambientes ventilados;

- Todos os maiores de 2 anos de idade devem usar máscara;

Em casos de crianças contaminadas ou com suspeitas de estarem com a doença, as escolas devem pedir que os pais as levem imediatamente ao posto de saúde e a UBS mais próxima deverá ser informada. O isolamento para pessoas contaminadas deve ser de, no mínimo, 21 dias.

PARA ESTABELECIMENTOS:

- Usar máscara para proteção contra gotículas e saliva

- Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel

- Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, brinquedos objetos de uso pessoal

- Evitar contato íntimo (beijar, abraçar ou manter relações sexuais) com pessoas que tenham erupções cutâneas ou estejam contaminados

SINTOMAS

Os principais sintomas detectados na maioria dos casos relatados, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) são erupção cutânea, febre, fadiga, dor muscular, diarreia, vômito, dor de cabeça e de garganta.

