Metrô de São Paulo recebe campanha de orientação e testes de HIV/AIDS

Quem passa nesta quinta-feira (25) pela estação Tatuapé, da Linha 3-Vermelha do Metrô, pode participar, até as 15h, da campanha de orientação e prevenção contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A ação é promovida pela Secretaria Estadual de Saúde. Além da orientação de profissionais da saúde sobre a doença, também são distribuídos gratuitamente autotestes de HIV/AIDS, preservativos externos, internos e géis lubrificantes.

Os autotestes podem ser feitos em cabines, na própria estação, com acompanhamento dos profissionais da saúde. Outra opção é levar o teste para fazer em um local de preferência, como em casa, por exemplo.

No autoteste para HIV, a pessoa coleta a própria amostra (fluído oral ou sangue) e, em seguida, faz o teste e interpreta o resultado. Todas as orientações para a correta realização dos procedimentos são repassadas pelos profissionais de saúde na estação.

Promovida pela Secretaria Estadual da Saúde, por intermédio do Centro de Referência e Treinamento - Programa Estadual de IST AIDS de São Paulo, a ação nas estações do Metrô tem contribuído para o esclarecimento da população e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A parceria atendeu 5.485 pessoas até julho deste ano.

LEIA TAMBÉM: ‘Doença do tatu’: entenda o que causa a infecção que matou um adolescente de 16 anos, no Piauí

VARÍOLA DOS MACACOS

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo definiu nessa quarta-feira (24) medidas sanitárias para prevenção e controle da varíola dos macacos em estabelecimentos de prestação de serviços, como restaurantes, supermercados, salões de beleza, academias, hotéis e motéis. O protocolo traz ainda orientações sobre identificação, isolamento e rastreamento de contatos.

A recomendação é que as medidas já adotadas durante a pandemia de covid-19, como uso de máscara, higienização frequente de superfícies, disponibilização de recipientes com álcool em gel 70% ou de pias com água e sabão para lavagem das mãos, sejam reforçadas.