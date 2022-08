Jovem é preso suspeito de jogar ex-namorada de ponte no interior de São Paulo

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de jogar a ex-namorada, de 16, de uma ponte de cerca de quatro metros de altura em Campinas, no interior de São Paulo. Ele nega o crime.

A prisão aconteceu na última quarta-feira (24), nove dias depois do caso. A vítima sofreu fraturas na coluna e precisou ser internada no hospital da PUC-Campinas.

De acordo com a polícia, o rapaz - Wellington Pinheiro - abordou a adolescente com uma faca e ameaçou jogá-la da ponte caso não reatasse o namoro com ele. Diante da recusa, ele teria cumprido a promessa e arremessado a ex da pante.

Em seguida, ele mesmo chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e disse que a garota havia escorregado e caído.

A prisão

Wellington foi localizado pela polícia na casa de um parente. Disse que não fugiu, mas que ficou na casa de familiares por ter recebido ameaças.

Depois da prisão, ele foi levado para a 2ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde prestou depoimento. Foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e seguiu para uma cadeia pública.

A EPTV, afiliada da TV Globo, ouviu o suspeito, que negou todas as acusações e afirmou que a adolescente foi quem o procurou para reatar o namoro e ele não quis.

Vale dizer que a adolescente já havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex-namorado por ameaça. Na época, ele era menor de idade.

