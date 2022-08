Funerárias se recusaram a enterrar corpo do autor do massacre em escola dos EUA

As duas empresas funerárias que ficam na cidade de Uvalde, no Texas, Estados Unidos, se recusaram a realizar o enterro do jovem de 18 anos que foi autor do massacre na escola, em maio, que matou 19 estudantes, de acordo com notícia do Houston Chronicle.

Por conta da recusa, o corpo de Salvador Ramos foi mantido em um necrotério fora da cidade por três semanas e meia, até a família conseguir que fosse cremado em San Antonio, cidade a 130 km de distância de Uvalde, ainda no Texas.

A diretora de uma das casas funerárias disse que todos os seus funcionários cresceram e estudaram na escola de Uvalde.”Nas semanas que se seguiram ao ataque de 24 de maio, estávamos cuidando de 17 famílias no que provavelmente é o momento mais difícil de suas vidas. Naquelas circunstâncias, não achamos que seria apropriado ou do melhor interesse das famílias pelas quais cuidávamos ter a custódia dos restos mortais do indivíduo que lhes causara dor”, explicou Taylor Michelle Massey, da Rushing-Estes-Knowles ao “Houston Chronicle”.

LEIA TAMBÉM: Jovem é preso suspeito de jogar ex-namorada de ponte no interior de São Paulo

COMO FOI O MASSACRE

No dia 24 de maio, Salvador Ramos, de 18 anos, pegou o carro de sua avó, após dar-lhe um tiro na barriga e segui para a Robb Elementary school com dois rifles de assalto e usado colete a prova de balas. Ele conseguiu entrar na escola e passou a atirar em alunos e professores, indiscriminadamente, matando 19 crianças e dois professores. Ele foi morto em seguida pela polícia.

Segundo ex-colegas e familiares, Salvador faltava muito às alunas enquanto freqüentava o ensino médio tinha poucos amigos e sofria bullying por ser gago e pela forma como se vestia.

O deputado texano Tony Gonzales revelou que o matador Salvador Ramos, de 18 anos, já havia sido preso há quatro anos — na época, ele tinha apenas 14 anos —por dizer às pessoas que planejava atirar em uma escola