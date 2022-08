Confira três programas de estágio com inscrições abertas

Procurando estágio? Confira programas com inscrições abertas Pixabay (Divulgação)

A empresa de recrutamento e seleção Companhia de Estágios está com inscrições abertas para três programas de estágio.

Estudantes de São Paulo e Rio Grande do Sul estão aptos a participar de forma gratuita.

Confira abaixo os benefícios oferecidos, pré-requisitos e prazos de inscrição de cada programa.

Electra

A Elekta, empresa especializada em soluções clínicas para o tratamento de câncer, está com três vagas abertas no seu Programa de Estágio Elekta 2022.

Para participar, o estudante deve ter previsão de conclusão até dezembro de 2024 nos seguintes cursos: Administração, Secretariado, Física, Física Médica, Letras, Tecnologia da Informação e correlatos. Além disso, deve ter inglês intermediário ou avançado e disponibilidade para estagiar em São Paulo pelo período de até dois anos.

Como benefícios, além de bolsa-auxílio, a empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e Gympass.

Bolsa-auxílio: R$ 2 mil

Prazo de inscrição: 26 de agosto

Inscrições pelo site

Pátria Investimentos

A Pátria Investimentos, empresa de gestão de ativos alternativos, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Pátria Academy 2023. São 45 vagas para estudantes dispostos a aprender sobre o modelo de investimentos e de gestão da empresa.

Podem participar estudantes com previsão de conclusão de graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024 nas áreas de Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharias (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia e Relações Internacionais. Além disso, os candidatos devem ter inglês avançado ou fluente e disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

Os estagiários poderão atuar nas áreas de Investimentos Private Equity e Infraestrutura, Investimentos Crédito, PIPE e Real Estate, Sales e Relações com Investidores ou Gestão e Transformação.

Como benefício, a empresa oferece seguro de vida, plano de saúde, descontos em produtos e serviços das investidas, vale-transporte e vale-refeição.

Bolsa-auxílio: R$ 2,5 mil

Prazo de inscrição: 8 de setembro

Inscrições pelo site.

Eaton

Estudantes de cursos universitários com previsão de formação entre 2023 e 2024 e nível técnico matriculados em instituições de ensino com disponibilidade de estágio podem concorrer a cerca de 70 vagas do Programa de Estágio 2023 da Eaton, empresa de gerenciamento inteligente de energia.

Há oportunidades em cinco unidades brasileiras: Caxias do Sul (RS), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São José dos Campos (SP) e Valinhos (SP).

Podem se candidatar estudantes de graduação que cursam Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Todas as Engenharias, Marketing, Psicologia, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Relações Públicas e Sistemas da Informação. A empresa ainda busca para as vagas técnicas, estudantes de Eletroeletrônica, Eletrônica, Automação, Mecânica, Mecatrônica, Química e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem ter disponibilidade de mínimo de um ano de estágio, conhecimento do pacote Office e inglês (para algumas vagas). Devem ter ainda disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Como benefícios, a Eaton oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, recesso remunerado, transporte, restaurante, cesta de Natal, Programa Apoio (suporte emocional, educação financeira, suporte legal e bem-estar físico e mental), voluntariado, grupos de afinidade, assistência médica, assistência odontológica, plataforma de treinamentos online, programa de desenvolvimento de competências, desenvolvimento de projetos de valor (vinculados a desafios do negócio, melhoria contínua, digitalização e/ou sustentabilidade), programa de embaixadores, acompanhamento de performance, possibilidade de efetivação, seguro de vida e assistência funeral.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 2 de setembro

Inscrições pelo site.