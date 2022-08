Homem mata bebê a tiros e fere mais 4 pessoas da família em Minas Gerais

Um bebê de 11 meses morreu após ser baleado pelo primo na noite da última terça-feira (23) em Brumadinho, em Minas Gerais. Outros quatro jovens ficaram feridos.

Segundo boletim de ocorrência, Eduardo Jorge Pinto, de 28 anos, confessou o crime logo após a prisão.

O suspeito teria chegado na casa da família no início da noite, de moto. Parou em frente à residência e ameaçou os primos, dizendo: “Hoje vocês vão ver quem eu sou”.

Eduardo teria dado ido embora, mas voltou. Quando estava novamente na porta da casa, atirou contra uma prima de 15 anos.

LEIA TAMBÉM: Receita libera hoje consulta a restituição do Imposto de Renda

Mais ataques

Os outros jovens - ambos de 14 anos - tentaram fugir para dentro da residência, mas acabaram baleados, inclusive o bebê, Enzo Gabriel Ambrósio, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Eduardo tentou fugir, mas se deparou com outro parente, que chegava de carro. João Vitor Ferreira, de 21 anos, tentou jogar o veículo em cima do suspeito, que conseguiu desviar e atirar contra ele. João perdeu o controle e bateu em um ponto de ônibus.

Eduardo, então, tentou fugir a pé, mas foi localizado pela PM (Polícia Militar).

As vítimas foram socorridas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Brumadinho e posteriormente levadas para o Hospital Regional de Betim.

Problemas com drogas

No registro policial, as autoridades afirmaram que o homem confessou a autoria do crime. Os parentes queriam interná-lo e, por isso, ele - que teria problemas com drogas - os atacou.

Eduardo já tem outras passagens pela polícia, sendo várias delas por ameaça. A Polícia Civil investiga o caso.

NÃO VÁ EMBORA! VOCÊ TAMBÉM PODE QUERER SABER: