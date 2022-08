Funkeiro MC Kauan é preso no litoral de São Paulo por tráfico de drogas

Cumprindo um mandado judicial, a polícia prendeu nesta terça-feira em São Vicente, litoral de São Paulo, o funkeiro MC Kauan, também conhecido como ‘Koringa’, de 31 anos, por tráfico de drogas.

Kauan Mariz foi detido em 2014 no bairro do Gonzaguinha, durante uma ronda policial, que viu o momento em que ele pegava uma sacola branca entre as grades de um edifício e seguiu para a praia. A polícia o seguiu e efetuou a prisão no local. Com ele, os agentes encontraram 19 pinos de cocaína e 22 fracos plásticos com cloreto de metileno (lança-perfumes). Em outubro de 2019, o juiz o condenou por tráfico de drogas, mas como seu advogado entrou com recurso, o funkeiro pode aguardar em liberdade até a decisão judicial.

Como a Justiça acolheu recurso do Ministério Público, Kauan foi condenado a cumprir quatro anos e dois meses de prisão em regime fechado.

O artista foi preso em uma doceria do litoral e durante a prisão disse que era “mais inocente sendo preso”. Ele foi levado ao 1º Distrito Policial de São Vicente e será encaminhado nos próximos dias para a penitenciária local.

O advogado de defesa de Koringa, Marcelo Cruz, disse que entrou com recurso especial no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pedindo que seu cliente cumpra pena em regime aberto e preste serviços à comunidade.

Cruz disse que a prova que o condenou é “absolutamente duvidosa a ponto de se afirmar com a certeza exigida que Kauan é efetivamente um traficante”.

A mãe do cantor, que também cuida de sua carreira, disse nesta quarta-feira que tinha certeza de que seu filho era inocente.

