Coca-Cola abre inscrições para Programa de Estágio e Trainee 2023

A Coca-Cola FEMSA Brasil está com inscrições abertas até o dia 13 de setembro para o seu Programa de Estágio e Trainee 2023 - #SomosMais.

As vagas de trainee são para todo o Brasil, desde que o candididato tenha disponibilidade para se mudar, e as de estágio atendem as localidades de Jurubatuba (SP), Jundiaí (SP), Marília (SP), Santa Maria (RS), Porto Alegre (RS), Maringá (PR) e Curitiba (PR).

Com foco voltado para diversidade, o processo seletivo é realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens ao mercado de trabalho.

Os selecionados passarão por desafio online no dia 16 de setembro. Dinâmicas acontecem no final de setembro e outubro. Já as entrevistas finais estão marcadas para outubro, quando também serão divulgados os resultados finais.

Os benefícios para os trainees contemplam vale refeição ou restaurante; vale alimentação; vale transporte; convênio médico; terapia online; academia (benefício somente para as vagas com a localidade em Jurubatuba); seguro de vida em grupo; kit de Natal; kit de aniversário; venda ao colaborador; programa de idiomas (inglês ou espanhol); cooperativa de crédito; e participação nos lucros.

Já os estagiários terão direito a vale refeição ou restaurante; vale transporte; convênio médico; terapia online; academia (benefício somente para as vagas com a localidade em Jurubatuba); seguro de vida em grupo; kit de Natal; kit de aniversário; venda ao colaborador; e programa de idiomas (inglês ou Espanhol).

Confira os pré-requisitos para para concorre às vagas de trainee:

Pessoas de todas as formações superiores - bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, desde que tenha sido concluído entre dezembro de 2019 a dezembro de 2022

Conhecimento básico de Pacote Office;

Não é necessário saber outro idioma.

Confira os pré-requisitos para concorre às vagas de estágio:

Cursando Ensino Superior com conclusão previstas para até dezembro de 2024

Conhecimento básico em Excel;

Não é necessário inglês;

Disponibilidade para estagiar seis horas por dia.

Para realizar as inscrições basta clicar no link. Boa sorte!