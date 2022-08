Ator que viveu bebê em ‘Barriga de Aluguel’ é morto em assalto no RJ; famosos lamentam o crime

O administrador Bruno Moreira, de 31 anos, que quando era bebê interpretou o filho de Clara (Claudia Abreu) e Ana (Cássia Kis) na novela “Barriga de Aluguel (1990)”, da TV Globo, morreu após ser baleado durante um assalto, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um dos suspeitos do crime foi preso na terça-feira (23). Nas redes sociais, famosos como Gloria Perez, autora da trama, lamentaram a perda precoce do rapaz (veja no fim do texto).

O crime aconteceu no último dia 22 de junho na esquina das ruas Acapu e Carolina de Assis, em Marechal Hermes. Câmeras de segurança registraram quando Bruno estava em seu carro, que foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta. Ele entregou o veículo, mas ainda assim foi baleado na cabeça. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O carro da vítima foi encontrado no dia seguinte, totalmente queimado, no bairro Turiaçu, também na Zona Norte do Rio. Desde então os criminosos eram procurados e um deles acabou preso na terça-feira por agentes da Delegacia de Homicídios.

Segundo a Polícia Civil, Tiago da Silva Freitas Rosas foi o responsável pelo tiro que matou Bruno. Ele, que já tem passagens por tráfico de drogas, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O outro envolvido no crime ainda não foi identificado.

Além de ser administrador de empresas, Bruno trabalhava como motorista de aplicativo. Em entrevista ao site G1, a mãe dele, Liliana Ferreira Leite, agradeceu pela prisão do criminoso e falou sobre a saudade que sente do filho.

“Ele não reagiu, nada, foi maldade. É uma saudade muito grande, é uma dor muito grande”, disse ela.

Bebê de novela

Bruno era o bebê que encantou quem acompanhou a novela “Barriga de Aluguel”, em 1990. Esse foi o único papel dele na TV, quando deu vida ao filho recém-nascido do casal Ana (Cássia Kiss) e Zeca (Victor Fasano). A criança, na história, era gerada no ventre de Clara (Claudia Abreu), já que Ana não podia ter filhos.

A mãe de Bruno falou à TV Globo sobre o orgulho que ele sentia por causa do papel. “A novela foi uma das boas recordações. Ele tinha orgulho de ter feito a novela. Meu filho foi muito amado e só tinha amor para dar”, declarou Liliana.

No Instagram, a escritora Gloria Perez, autora da trama, também lamentou a notícia da morte de Bruno. “E chega essa notícia triste. Assalto. Bruno não reagiu, é mesmo assim atiraram nele. Sem palavras”, declarou ela.

Outros famosos também demonstraram indignação pelo crime e pediram justiça no caso. Nomes como Humberto Martins, Mônica Iozzi, Virginia Cavendish, Claudia Mauro, Silvia Buarque, Duda Nagle, Luciano Camargo e o jornalista Edney Silvestre prestaram solidariedade à família de Bruno.

