São Paulo registra primeiro caso de varíola dos macacos em bebê

Varíola do macaco Varíola do macaco (Reprodução)

A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso de varíola dos macacos em uma criança de até 1 ano, de acordo com a administração pública, que confirmou que esse também é o único caso no estado nesta faixa etária.

O bebê diagnosticado com a doença tem 10 meses e mora na zona leste da cidade. Apesar de ter manifestado febre e as bolhas características, seu quadro é estável.

São Paulo segue como o estado com mais casos confirmados da doença, com 2.528 casos, 65% do registrado em todo o país. Na capital já foram contabilizados 1.880 contaminados com a varíola dos macacos.

LEIA TAMBÉM: Saiba o que é a ‘Gripe do Tomate’, que já contaminou mais de 100 crianças na Índia

TRANSMISSÃO

A transmissão é feita de pessoa para pessoa por meio de contato com objetos ou pessoas contaminadas. O contato mais comum é feito pela pele, mas já foram registrados casos de contaminação pelo ar e gotículas de saliva.

Apesar de levar o nome de “Varíola dos macacos”, a doença não é transmitida pelos animais.

“A varíola normalmente não é transmitida por meio de uma conversa casual com alguém, passando por alguém”, diz a Dra. Janna Kerins, do Departamento de Saúde Pública de Chicago. Porém, locais fechados e com muitas pessoas expostas obviamente se torna mais arriscado. “Um evento ao ar livre é certamente menos arriscado do que um local lotado”, explica o Dr. Massimo Pacilli, vice-comissário do departamento.

“A principal fonte de contágio é o contato direto da pele com erupções ou feridas, e isso pode incluir, e tem muito frequentemente em nossos casos, contato sexual ou íntimo”, complementa Kerins.

SINTOMAS

Os sintomas mais comuns da doença são febre, dor de cabeça, dor no corpo, calafrios, caroços no pescoço, axilas e virilhas, cansaço e bolhas em todo o corpo, que começam a surgir até o terceiro dia após o início dos sintomas.