Saiba o que é a ‘Gripe do Tomate’, que já contaminou mais de 100 crianças na Índia

Mais de 100 crianças foram diagnosticadas com uma infecção desconhecida na Índia que está sendo chamada de ‘Gripe do Tomate’.

Apesar do nome, a doença não tem nenhuma relação com consumo de tomates ou qualquer coisa do gênero, mas ela ganhou esse nome pela capacidade de criar bolhas vermelhas e dolorosas no corpo doente, que podem chegar ao tamanho de um tomate, segundo alguns relatos.

Os cientistas ainda não sabem a origem da infecção. Alguns pesquisadores acreditam que a gripe do tomate esteja relacionada a um efeito pós chikungunya e dengue, doenças também endêmicas na Índia, mas outros, porém, levantaram a hipótese de ser uma nova variante do vírus Coxsackie, que causa a doença ‘mão-pé-boca’ e atinge, assim como a gripe do tomate, crianças até 9 anos.

Os sintomas até agora relatados para a nova doença são bastante parecidos com a dengue e com a gripe comum, como náuseas, vômitos, diarreia, desidratação, febre alta, inchaço e dor intensa nas articulações e dores no corpo generalizadas.

Trata-se de uma doença muito contagiosa e os médicos estão sugerindo que os contaminados fiquem em isolamento por até sete dias para casos suspeitos e confirmados.

Um artigo publicado na revista médica The Lancet sugere que se o surto da gripe do tomate entre as crianças não for controlado, a transmissão pode começar a contaminar também adultos e se espalhar com mais rapidez. Até o momento, não existem remédios ou vacinas eficazes para controlar o vírus.

LEIA TAMBÉM: Diretora de escola no litoral de SP é agredida por aluno durante briga e vai parar o hospital

DADOS DA ÍNDIA

Até o momento, segundo dados médicos, o maior número de infectados está no estado indiano de Kerala, com 82 crianças menores de 5 anos diagnosticadas entre maio e julho deste ano. NO estado de Odisha, 26 crianças até nove anos também testaram positivo para a gripe do tomate.