Empresa abre vagas de cobradores de dívidas, mas só para ex-detentos

Um carro de som que cruza as ruas da cidade de Itaberaí, em Goiás, chamou a atenção dos moradores locais por anunciar vagas de emprego por toda a cidade. As vagas são para cobradores de dívidas e a empresa quer contratar somente ex-presidiários, segundo notícia do G1.

A empresa chama-se Águia Nunes e seu dono, Rodrigo Ferreira dos Santos, disse que o objetivo é dar oportunidade para pessoas com ficha criminal que as empresas, normalmente, não contratariam.

A Águia é especializada em cobrar dívidas em atraso e seus clientes são os comerciantes locais, mercados, lojas de roupas, móveis e calçados, entre outros, todos com clientes devedores que não conseguem recuperar a dívida.

O texto reproduzido pelo carro de som diz: “A empresa Águia Nunes está contratando ex-presidiários para trabalhar como cobrador de dívidas. Os interessados deverão enviar currículo pelo email ou por Whatsapp.”

Santos disse que conhece pessoas que cumpriram pena por roubar carne em um momento de vulnerabilidade social e com isso não conseguem mais trabalhar, por isso sua empresa faz essa ação de ressocialização com ex-detentos.

“Cabe ao Judiciário punir, não às empresas. A primeira coisa que muitas empresas fazem é excluir a pessoa do processo seletivo quando descobrem ou já pedem de antemão a ficha de antecedentes criminais”, comentou o empresário.

Ele negou que a contratação dos ex-detentos tenha como finalidade intimidar os clientes e forçá-los a pagar e disse que já tem duas pessoas que cumpriram pena trabalhando na empresa na mesma função das demais vagas anunciadas.

Em menos de uma semana, a empresa já havia recebido cerca de 10 currículos de pessoas interessadas nas vagas de cobradores.

