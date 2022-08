Diretora de escola no litoral de SP é agredida por aluno durante briga e vai parar o hospital

Aluno agride diretora de escola no litoral de SP (Divulgação/Pixabay)

A diretora de uma escola municipal em Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi agredida por um aluno depois de tentar conter uma briga entre duas estudantes. Ele ficou ferida e precisou ser levada ao hospital.

De acordo com uma testemunha, o jovem, que não estava envolvido na confusão, teria tentado impedir que a pedagoga evitasse a briga e teria batido nela. As informações são do portal de notícias “G1″.

Ainda segundo a reportagem, um boletim de ocorrência foi registrado. A diretora da Escola Municipal Maria Aparecida Soares Amendola esteve na delegacia para prestar esclarecimentos, e um ato infracional será elaborado contra o adolescente.

O pai de um aluno disse que a diretora iria separar a briga quando um adolescente pulou o muro para evitar a ação. “Deu até policia. A diretora foi parar no hospital”, afirmou ao “G1″.

“Lamentável isso. Cenas como essa trazem muita tristeza. Tenho a impressão de que a volta às aulas após a pandemia alterou o animo da garotada, sugiro um acompanhamento psicológico”, completou..

A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência, mas o caso foi encaminhado para a GCM (Guarda Civil Municipal).

Em nota, a Prefeitura de Itanhaém informou que a secretaria de Educação, Cultura e Esportes instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos.

Ameaça de massacre

Uma escola de Santos, no litoral de São Paulo, foi alvo de ameaça de um massacre no último dia 16. Texto de ódio foi publicado em um grupo de WhatsApp intitulado “Massacre 16″ e causou pânico entre alunos, pais e professores.

Escola de Santos recebe ameaça de massacre e pais se apavoram (Reprodução)

“Morram, pretos desgraçados” e “Estejam preparados para serem baleados” foram algumas das frases postadas no grupo, criado por um usuário chamado “Sofia Lopes” e com número de telefone da Tailândia.

Também foram citados os nomes do nazista Adolf Hitler e do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

Na ocasião, o portal de notícias “G1″ conversou com o pai de uma aluna de 15 anos da Escola Estadual Primo Ferreira, que não quis se identificar. Ele disse que a família está com medo e não deixou a filha ir para o colégio ontem, assim como outros dois filhos, que estudam em unidades vizinhas. “Não nos sentimos seguros. Ficamos com receio agora de levar até em outros dias, porque na nossa cabeça isso pode acontecer sem ter nenhum comunicado.”

