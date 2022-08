6 dicas valiosas para não cair no ‘golpe do Tinder’

Veja como não ser mais uma vítima do 'golpe do Tinder' (Divulgação/ Freepik)

Dois homens foram vítimas do chamado “golpe do Tinder” em São Paulo. Eles foram atraídos pela promessa de encontros por um aplicativo de relacionamento e levados a uma área remota do Jaraguá, na Zona Norte, onde foram amarrados e sofreram ameaças de morte para revelar suas senhas bancárias. No último fim de semana, a PM (Polícia Militar) encontrou o cativeiro e libertou os reféns.

Golpes do tipo são cada vez mais comuns e, para saber como evitá-los, o Metro World News conversou com Francisco Gomes Júnior, advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos e presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor. Confira as dicas valiosas:

1 - Verifique se a pessoa com a qual vai se comunicar nos aplicativos de relacionamento realmente existe. Pesquisa o nome da pessoa na internet, perfis de redes sociais etc;

2 - Sobretudo nos primeiros contatos, não forneça dados pessoais como CPF, banco onde tem conta, dados de veículos ou imóveis;

3 - Observe como se dão as primeiras comunicações. O golpista prática o denominado “bombing”, ou seja, no início manda mensagens muitas vezes por dia para conquistar sua confiança e, muitas vezes, já se diz apaixonado;

4 - Se a pessoa com a qual estiver se comunicando for estrangeira, fique atento ao golpe do presente. Ela diz que está enviando um presente do exterior e dias depois alguém entra em contato dizendo ser dos Correios ou serviço de entrega e pedindo o depósito de um valor para taxas. Também é comum estrangeiros proporem viagens a dois para locais paradisíacos, com o casal dividindo a despesa. O criminoso, então, pede que a vítima transfira sua metade para que ele compre passagens aéreas e reserve o hotel, o que obviamente jamais ocorrerá;

5 - Se for marcar um encontro, faça isso em locais públicos com movimento e segurança, como em shopping centers. Marque diretamente no local e não peça ou deixe que a pessoa vá até sua casa, pois aí ela já terá seu endereço;

6 - Avise amigos próximos ou familiares sobre o local onde irá e comente sobre a pessoa com quem está se correspondendo. Se possível, durante o encontro comunique-se por aplicativo de conversação com seu amigo e relate se está tudo bem.