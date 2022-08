Grávida de 7 meses morre após incêndio provocado pelo marido; ele confundiu água com álcool na cozinha

Uma mulher grávida de sete meses morreu no último sábado (20) após um incêndio causado pelo próprio marido no dia 12 de agosto em Americana, no interior de São Paulo. Ele confundiu álcool com água na cozinha, causando uma explosão no apartamento em que moravam. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Tassia Caroline Pacheco Leão, de 36 anos, pediu ao marido, Warley Leão, que a ajudasse a cozinhar colocando água em uma panela no fogão. Ele, então, pegou uma garrafa pet, sem rótulo, e jogou o líquido no recipiente. Nela havia álcool, e não água como ele imaginava.

Tassia ficou sete dias internada em estado grave, com 90% do corpo queimado. No sábado, veio a óbito. O bebê que esperava morreu na manhã seguinte ao incêndio.

Warley também foi atingido pelo fogo e teve 60% do corpo queimado. Ele permanece internado.

O casal já tinha uma filha, de 6 anos. Ela sofreu queimadura nos lábios, foi socorrida, mas não precisou ser hospitalizada. Agora, está sob cuidados da família paterna.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Americana como lesão corporal e comunicação de óbito. Perícia foi realizada no local.

Explosão de celular

Um telefone celular explodiu enquanto estava nas mãos de uma criança de 6 anos, em Quiterianópolis, no interior do Ceará.

Celular explodiu enquanto menino assistia vídeos no interior do Ceará (Reprodução/Arquivo pessoal)

A mãe da criança, a professora Maria Eugênia, contou que o menino estava assistindo vídeos, quando o aparelho começou a soltar fumaça. Apesar do susto, o garoto, que tem autismo, não ficou ferido.

Em entrevista ao “G1″, a professora contou que o caso aconteceu no último dia 16. O menino estava em casa, assistindo vídeos, quando a mãe percebeu uma fumaça saindo do celular. Imediatamente, ela correu para tirar o aparelho das mãos do filho, quando ele explodiu. Por sorte, a criança não sofreu queimaduras.

Maria Eugênia disse que o celular tinha um ano de uso e nunca tinha apresentado qualquer problema. Depois da explosão, ele foi descartado pela família.

LEIA TAMBÉM: